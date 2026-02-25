長者平安鐘加收實體帳單費用？每月收$10 轉用電子可豁免 網民批：個個老人家都識上網咩

隨著社會全面推動電子化服務，不少企業以環保為由鼓勵客戶轉用電子帳單，惟此舉或對不熟悉網絡操作的長者構成不便。近日，有網民於社交平台發文，指提供「平安鐘」服務的機構向長者用戶發信，預告將對郵寄實體帳單收取費用，引起網民熱議。

平安鐘「響應環保」 每月加收郵寄實體賬單費用

「長者安居協會」是為長者提供平安鐘服務的社企。 （長者安居協會圖片）

機構近日宣佈將加收「郵寄實體賬單費用」，引起網民熱議。

有網民在社交平台上分享一宗「長者求助個案」，指「有做平安鐘服務機構」向旗下服務使用者發出信件，要求用戶轉用電子帳單。根據其上載的信件圖片，該機構為「長者安居協會」，涉及其「一線通平安鐘」服務。

根據該網民的帖文及信件內容，協會表示「為響應環保」，將由2026年5月1日起，向選擇郵寄實體帳單的用戶「收取每月10港元的郵寄實體賬單費用」。信中邀請用戶改以電郵方式收取帳單，以「為環保出一分力」及「為免造成額外收費」，並詳細列出登記電子帳單的步驟。發文網民形容機構此舉是「要求老友記改用電子郵件方式，代替每月郵寄實體賬單」。

網民熱議「個個老人家都識上網睇賬單咩」

帖文發布後，迅速引發網民激烈討論，大部分留言均對機構的決定表示不解。有網民直接質疑政策對長者的可行性：「真係個個老人家都識上網睇賬單咩」。亦有網民批評機構的做法是「商業行為」，並非「真心為長者」。

不少人認為，「平安鐘」的用戶大多是對電子產品不熟悉的長者，此舉與服務對象的需求背道而馳，直言「咁精靈識用電子就唔洗用平安鐘啦」。更有留言指出，連「銀行都唔收長者實體賬單費」，認為機構的決定不近人情。

長者安居協會：提供多個查詢及支援渠道 符合條件可豁免

《星島頭條》就此向「長者安居協會」查詢，獲回覆指，協會早於2025年10月起，已要求每位新用戶在啟用服務前選擇以電子方式（免費）或郵寄方式（每月港幣 10 元）收取帳單，強調「相關安排推行至今反應正面」。故「基於對新舊訂戶一視同仁及公平原則」，決定把帳單收費安排延伸至所有用戶。

協會表示理解部分長者在轉用電子帳單上可能需要協助，會提供多個查詢及支援渠道，確保有需要的長者可以輕鬆完成轉用。而對正領取政府津助或屬慈善支援類別的用戶，協會亦會豁免有關收費。

資料來源：Threads