本地海味舖嘆年長客人減少 憂行業式微「可以點做？」 網民獻計4招轉型吸後生客

香港傳統海味店依賴大多依賴年長一輩的熟客支撐生意，惟隨著老一輩顧客逐漸減少，加上年輕一代對花膠、海蔘等興趣不大，行業正面臨式微危機。最近，有本地海味店東主在社交平台發文，坦言生意大多來自熟客，惟「熟客都慢慢咁老去離開」，虛心向網民請教如何改變經營模式才能開拓客源。帖文迅速引起網民討論，除了提出在傳統海味店購物的憂慮，更為小店「獻計」，提出N個改善方法，望助吸引更多年輕客人光顧。

本地海味舖嘆年長客人減少 憂行業式微「可以點做？」

日前，有一位在香港經營海味店的網民在社交平台分享，表示店舖向來靠口碑經營，生意大多來自長年光顧的熟客，然而眼見不少客人年紀漸長，「熟客都慢慢咁老去離開」，直言年輕一代大多不會花時間烹調蔘茸海味，「得返啲老一輩嘅人會大時大節去買嚟一家人食」，擔心生意難以持續，「我想問下究竟我可以點做，先會多啲人幫襯？」

事主補充，位於馬鞍山的海味店由父親開始經營，至今已有25年，「都係做街坊同熟客，店仔細細，但係我爸日日都會返工同啲客傾計，日日煲茶一齊飲」。他坦言，小店定價與坊間相若，更提供免費浸發服務，「一直免費幫客人浸發埋，如果個客想，我都會日日影張相佢哋睇個浸發過程」。他強調在社交平台分享並非想「搵生意」，「唔係想諗咩發達大計，只係覺得行業式微緊，想大家幫忙諗下有咩主意」，希望找出方法吸引更多客人幫襯。

年輕人怕被當「水魚」：唔敢去海味鋪 網民積極獻計4招轉型

帖文一出，隨即吸引不少網民積極獻計，有人以年輕一代的購物方式出發，認為大部分年輕人由於不諳如何選購海味，甚至會擔心因此而被騙，「海味鋪感覺見你後生啲會劏客，同埋一行入去唔知點開口講好大壓力」，建議店主可以嘗試將貨品拆分細包裝出售，並標明每份價錢，「明碼實價一份份標價賣，細份量包裝。好多人特別後生唔敢去海味鋪都係怕唔識被當水魚」。

網民又提出現時香港多以二至四人的小家庭為主，傳統海味店每次購買份量較多，加上年輕人購物時不喜歡被推銷，希望自行尋找心水貨品，如可以改變傳統的購物及收費模式亦不失是一條出路，「年輕人買野（嘢）唔係好中（鍾）意講野，中（鍾）意自己慢慢搵，慢慢諗，有唔明先問人。一pack pack幾方便」、「而家屋企都係2至4人，打散買你又single piece selling price（單件售價）可以mark up（加價），我地後生唔駛吓吓幾千蚊先買到海味食」。

同時，網民又提議店方可以推出海味禮包或開拓寵物市場，「海味禮包比大肚婆，有時我地想送禮比生咗嘅大肚婆作賀禮，唔想煩。如果你地提供gift pack（禮盒）又得體又方便就好啦」、「target比寵物食，香港太多有錢人，又唔生仔」；更有網民建議拍短片教海味煮法：「如果整獨立包裝，可以係包裝上面，講多少少 ，甚至有個QR code scan完link落條片教你整」，認為年輕人不熟乾貨用法是主要障礙，「後生唔識整都係其中一個重點」。

店主事後亦有留言感謝網民的意見及建議，直言「怕俾人呃、唔知咩功效、唔識整、太大件，好多好多我都忽視咗，覺得理所當然，因為間間都係咁，令我有個錯覺應該係咁」，強調小店一直以來均是明碼實價，但會嘗試改變海味乾貨的包裝及份量，以及增加社交平台的宣傳，如分享工作日常及拍片教學等，同時建議消費者緊記要貨比三家，獲不少網民表示支持，並表示打算前往小店光顧。

來源：Threads

文：LW