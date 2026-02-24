絕症單身漢輪候公屋面臨交叉點！最壞剩5年命 求網友指點迷津 「要間公屋搞裝修」定「留錢畀屋企人」？

安居樂業是不少港人的願望，然而面對有限的生命，一個期待已久的安樂窩卻可能會成為人生交叉點。近日，有位患絕症的56歲單身漢在網上求助，指自己苦等公屋14年終獲派屋，惟醫生卻告知他最壞只剩4、5年命，令他陷入應否要樓的兩難，這沉重的抉擇同時引起網民的熱烈討論，即睇內文詳情。

單身漢患絕症最壞只剩5年命！苦等14年終獲派公屋 陷人生交叉點

有名男網民早於於facebook群組「公屋討論區」中分享個人經歷，他表示自己今年56歲，患有第四期癌症，輪候單人公屋已有14年之久，而早前曾首派天恩邨恩憓樓一個約88呎的單位，惟他觀看過YouTube片段後，認為單位「真不是人住」，加上他體重逾200磅，單位僅得「超細廁所」，他笑言「應該坐唔落」。

要間公屋搞裝修 VS 留錢畀屋企人？

而近日這名網民再度出po，表示近日覆診時，「多口問吓醫生其實我大約還有幾多年」，得到的答案是「最壞4至5年」。這答案令他陷入人生交叉點，一方面「如要樓要用錢搞裝修家電等等，病惡化就麻煩家人走來走去照顧我」，另一方面如不要樓的造，「就留回錢畀家人用」。

事主亦補充，他目前與家人同住，不但方便他們照顧，住所亦鄰近醫院，方便覆診。面對即將到來的第二次派公屋機會，他不禁在網上發文求問：「如再派我好不好要間公屋」。

網民意見分歧︰把機會讓給其他有需要人士

帖文一出，引來大批網民留言，惟意見分為兩大派。支持「要公屋」的網民，普遍認為事主應活在當下，抱持積極心態。有網民更鼓勵他︰「正面啲，就算係4、5年都要好好生活」、「仲有幾會好返」。他們建議事主毋須豪華裝修，簡單收拾即可入住，擁有自己的空間，享受生活。另外有網民就從家人角度出發，認為事主有自己的居所，可以「無必再要屋企人日日煩到佢哋」，才是真正為家人著想。

但另一方面，反對「唔要公屋」的網民則提出更現實的考量。他們認為，既然事主有家人照顧，住在現址更為合適。有網民直言：「既然日子不多，唔好浪費搬屋同裝修同買家電既費用啦」、「要咗間屋求求其其都十萬八萬，不如留番啲錢玩下食下好過」。他們覺得，與其花錢花心力在一個無法傳承的單位上，不如將金錢和時間用於與家人共聚，或留給家人，同時也「把機會讓給其他有需要人士」。

資料來源︰公屋討論區 - 香港facebook群組