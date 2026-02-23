花師奶原型大公開！《我們這一家》作者公開母親照片 網民震驚：和想像中一模一樣

許多經典漫畫角色的創作靈感，往往源於作者的真實生活。日本人氣漫畫《我們這一家》的作者「螻榮子（Kera Eiko）」，於昨日（22日）在社交平台Instagram上，分享了一張她母親30年前的舊照。由於其母親正是「花師奶」一角的原型，照片曝光後，因與角色的驚人相似度，隨即引起了粉絲的熱烈討論。

《我們這一家》花師奶原型大公開！網民震驚：一模一樣

《我們這一家》作者公開母親旅行照片

《我們這一家》以親情、友情和生活瑣事為主軸，故事情節多取材自作者「螻榮子」本人的家庭生活。其中，靈魂人物「花師奶」的創作靈感正是源自作者的母親。她曾表示，開始創作時是以高中生「花帶柑」的視點出發；但隨著時間流逝，不知不覺間自己也開始從母親的視點進行創作，這種心境的轉變也讓作品更添一份真實的溫馨感。

近日，「螻榮子」因應冬季奧運會的舉辦地點，回憶起約30年前與母親同遊意大利「科爾蒂納丹佩佐（Cortina d'Ampezzo）」的往事。她憶述當時在海拔2950米的山頂上因大雪無法觀景，最終打雪仗後下山的有趣插曲。「螻榮子」分享，她將這些陳年舊照傳給現年87歲的母親看時，母親亦表示「真的是很快樂的回憶」。

網民：和花師奶一模一樣

在這次分享中，最讓網民驚喜的是「螻榮子」母親的樣貌，髮型與《我們這一家》中的「花師奶」如出一轍，引來粉絲驚呼媽媽和《我們這一家》裏的媽媽一模一樣！」，認為她「和想像中的形象一樣」，大家對於能夠見到「花師奶」的真人原型，並得知她87歲高齡依然「看起來很精神」而感到非常高興。

「螻榮子」更透露，當時曾計劃將這趟旅程繪製成名為「與媽媽同遊意大利」的漫畫，但最終未完成，該未完稿目前在其官方網站上免費公開。

資料來源：keraeiko＠Instagram