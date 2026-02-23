Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

AEON初七人日豪派$15優惠券！超市、百貨一連5日滿額即減

農曆新年氣氛正濃，來到正月初七「人日」，傳統上是每個人的生日。在這個普天同慶的日子，不少人都會出外消費輕鬆一下，而日式百貨AEON就貼心地準備了一份「生日禮物」，與全港市民一同慶祝，只要下載AEON手機應用程式，即可領取$15電子優惠券，享受購物折扣。

AEON限時優惠券 會員登入即領

農曆正月初七是傳統文化中的「人日」，相傳是女媧創造人類的日子，因此這一天也被視為所有人的共同生日。為慶祝「人日」，AEON推出了一項簡單直接的優惠回饋顧客。顧客只需下載「AEON Mobile」應用程式，即可輕鬆領取一張價值$15的電子優惠券。

成功領取後，只要於2月23日至2月27日期間，在AEON、AEON STYLE或AEON SUPERMARKET購物滿$100，即可使用$15電子優惠券一張。無論是到AEON SUPERMARKET採購一週的新鮮食材、日本直送水果及零食，或是在AEON STYLE添置換季衣物、家品雜貨，甚至是為家居增添新的小型電器，都能輕鬆達到消費門檻。

AEON人日優惠詳情

  • 優惠券派發日期： 2026年2月23日
  • 優惠券使用期限： 2026年2月23日至2月27日
  • 領取方式： 於優惠券派發當日，下載並登入「AEON Mobile」應用程式即可領取。
  • 條款細則： 優惠券須受相關條款及細則約束，詳細資訊請參閱AEON Mobile應用程式內的說明。

 

資料來源：AEON Stores Hong Kong

 

同場加映：大家樂人日限定優惠！一連兩日免費派凍/熱飲品 全線分店適用

