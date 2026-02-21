Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海洋公園最後一隻北極狐逝世！香港出世陪伴港人11年 雪狐居關閉網民不捨：兩個禮拜前先見過.....

更新時間：12:07 2026-02-21 HKT
主題公園的動物明星往往是遊客的集體回憶，但隨着動物年老離去，總會帶來傷感。海洋公園「冰極天地」內，最後一隻北極狐「小高」驚傳於近日離世，終年十一歲。在牠的同伴「Trinity」早前離世後，「雪狐居」已暫時關閉，象徵着北極狐在香港長達14年的展示畫上句號，引發不少網民惋惜。

海洋公園最後一隻北極狐「小高」 11歲高齡離世

海洋公園「冰極天地」內的最後一隻北極狐「小高」近日與世長辭，終年十一歲。（海洋公園資料圖片）
海洋公園「冰極天地」內的最後一隻北極狐「小高」近日與世長辭，終年十一歲。園方在回覆市民查詢時表示，作為高齡動物，「小高」的離世是因「年老導致機能無法逆轉的衰退」所致。「小高」是海洋公園的動物大使，陪伴港人長達11年，多年來獲不少喜愛動物的市民支持。牠離世的消息傳出後，不少網民對此感到突然，紛紛留言表示「冇諗過咁快」、「兩個禮拜前先見過.」、「仲以為可以再見佢一面」，字裡行間流露出對這些毛茸茸朋友的不捨之情。

香港出世陪伴港人多年 「雪狐居」暫停開放

冰極天地內「雪狐居」近日已暫時關閉。（網上圖片）
海洋公園自2012年「冰極天地」開幕後，便引進了北極狐飼養。當中，來自美國的雄性北極狐「Gochi」與由漁護署充公後轉交公園的雌性北極狐「Mochi」，在2014年成功誕下六隻小狐，成為首批在港出生的北極狐，被視為園方繁殖工作的重要里程碑。

然而，隨着歲月流逝，園內的北極狐數目因各種健康問題，如癲癇、腫瘤等而逐漸減少。至2024年底，園內僅剩下兩隻年逾十歲的雌性北極狐「小高」及「Trinity」，被網民暱稱為「北極狐婆婆」。隨著「Trinity」及「小高」相繼離世後，有網民發現「雪狐居」近日已暫時關閉，象徵着北極狐在香港的展示暫時畫上句號。


圖片來源：香港海洋公園 Ocean Park Hong Kong、Threads


同場加映：海洋公園新推會員年卡三級制！指定級別增限制入園日子 網民嘆變相「加價」：好唔吸引

 

 

 

 

 

 

