港漂小紅書公審開工利是 嘆大公司僅派$20「快餐都買不起」 網民：拿個意頭VS真係好少

「開工利是」是農曆新年期間的傳統習俗，通常在新年假期結束後的第一個工作日，由僱主、上司向員工派發的利是，寓意新一年開工大吉、工作順利。不過，究竟開工利是派多少才算合適？近日，有港漂在小紅書發文，稱獲得公司部門主管派發的開工利是，惟金額僅得$20，直言「天都要塌了，連個快餐都買不起」，但亦有港漂表示收獲不少，更稱有同事貼心準備人民幣，對此非常感動，即看下文了解詳情。

港漂小紅書公審開工利是 嘆大公司僅派$20「快餐都買不起」

今天是大年初四（20/2），是農曆新年假期完結的首個上班日，不少打工仔都會收到由僱主、上司派發的開工利是。不過，有港漂在小紅書以「挑戰全網最低開工紅包」為題發文，稱自己在大公司工作，收到由部門主管派發的開工利是，不料拆開後發現只有$20，大感失望，「10點下班還沒吃飯，打開老板（部門領導）發的開工紅包，天都要塌了，連個快餐都買不起。」

與此同時，有其他港漂也在小紅書發文，稱上班後收獲逾10封，「還有個同事特意給的人民幣」，認為非常貼心；也有從事飲食業的港漂表示收到逾千元的「利市錢」，「今天第一天戰績$1400多，（來自）客人和店裏的人。」

網民：開心有意頭就好 VS 真係好少

帖文引起網民熱議，有網民認為$20的金額確實偏低，「老板（闆）俾開工利是20蚊，確實少咗啲」、「一定沒見過只有一張紅紙寫一個福字的紅包」、「沒有最低，只有更低，我公司今年不派開工利是」；但也有網民強調開工利是重在象徵意義與吉利意頭，而非金額大小，「一個意頭，何必執著」、「香港拿紅包就拿個意頭圖個開心熱鬧」、「不要嫌少，都係意頭彩頭，你嫌佢以後就冇了」、「這是公司給你的祝福，來年工作順利，身體健康。」

圖片及資料來源：小紅書

文：Y