想被貓主子瘋狂吸？日本新出「貓草人類洗頭水＋護髮素」 實測6成貓咪無法抗拒

各位貓奴有福了！日本護髮品牌「Savon du Savota」最近推出了一款極具創意的限量新品「貓草洗護系列」，這是一款專為人類設計的洗頭水及護髮素，但其獨特的香味據稱能讓貓咪為之瘋狂，堪稱「貓咪搭訕神器」！

日本新推貓奴專用洗頭水護髮素！ 主打「貓モテ」香氣

此系列產品由以仙人掌保濕配方聞名的美容室品牌「& NINE」推出，主打「貓モテ」（意指受貓咪歡迎）的獨特概念。根據品牌自家調查，他們從貓咪極喜愛的「貓草（Catnip）」及「木天蓼（Matatabi）」中提取出能讓貓咪感到幸福的成分與香氣，並運用獨家的「3D立體香薰結構」技術，將其與人類喜愛的清新香氣結合。調查結果顯示，有高達6成的貓咪對這種香味「毫無抵抗力」。

品牌背後的理念也相當有趣，其口號為「應援懶人們」。開發團隊表示，即使是懶得洗澡的日子，如果想到能「為了取悅家中的主子」，或許就能成為一股動力。

貓草&木天蓼特調香氣 6成貓咪無法抗拒

「Savon du Savota」貓草洗護套裝包含兩種不同香氣的產品：

洗頭水：貓草&木天蓼綠香調

靈感來自活潑的黑白花貓，以奇異果和尤加利的清涼感，搭配帶有雨後氣息的廣藿香，創造出清新的草本綠葉香氣。

護髮素：暖陽&棉花香

為氣質優雅的俄羅斯藍貓而設，以溫暖的琥珀作為基調，彷彿剛曬乾的被鋪，並點綴著白色鬱金香和橙花，散發溫柔的木質花香。

「Savon du Savota」貓咪搭訕洗護套裝（シャンプー＆トリートメント）內容包含420mL洗頭水及420g護髮素，定價為3,300日圓（含稅）。目前已於日本全國的藥妝店、HANDS等通路限量發售，也可透過Amazon及官方網站購買。

廠商特別強調，此產品為人類專用，並非寵物沐浴乳，且未進行任何動物實驗。使用時應作為一般洗護產品沖洗乾淨，切勿直接讓貓咪舔食或湊近瓶口吸聞。產品的香味是為了讓飼主洗完頭後，身上殘留的淡淡香氣能吸引貓咪，增加人貓之間的有趣互動。

圖片及資料來源：Savon du Savota