Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

想被貓主子瘋狂吸？日本新出「貓草人類洗頭水＋護髮素」 實測6成貓咪無法抗拒

生活百科
更新時間：19:11 2026-02-19 HKT
發佈時間：19:11 2026-02-19 HKT

各位貓奴有福了！日本護髮品牌「Savon du Savota」最近推出了一款極具創意的限量新品「貓草洗護系列」，這是一款專為人類設計的洗頭水及護髮素，但其獨特的香味據稱能讓貓咪為之瘋狂，堪稱「貓咪搭訕神器」！

日本新推貓奴專用洗頭水護髮素！ 主打「貓モテ」香氣

此系列產品由以仙人掌保濕配方聞名的美容室品牌「& NINE」推出，主打「貓モテ」（意指受貓咪歡迎）的獨特概念。根據品牌自家調查，他們從貓咪極喜愛的「貓草（Catnip）」及「木天蓼（Matatabi）」中提取出能讓貓咪感到幸福的成分與香氣，並運用獨家的「3D立體香薰結構」技術，將其與人類喜愛的清新香氣結合。調查結果顯示，有高達6成的貓咪對這種香味「毫無抵抗力」。

品牌背後的理念也相當有趣，其口號為「應援懶人們」。開發團隊表示，即使是懶得洗澡的日子，如果想到能「為了取悅家中的主子」，或許就能成為一股動力。

貓草&木天蓼特調香氣 6成貓咪無法抗拒

「Savon du Savota」貓草洗護套裝包含兩種不同香氣的產品：

  • 洗頭水：貓草&木天蓼綠香調
    靈感來自活潑的黑白花貓，以奇異果和尤加利的清涼感，搭配帶有雨後氣息的廣藿香，創造出清新的草本綠葉香氣。

  • 護髮素：暖陽&棉花香
    為氣質優雅的俄羅斯藍貓而設，以溫暖的琥珀作為基調，彷彿剛曬乾的被鋪，並點綴著白色鬱金香和橙花，散發溫柔的木質花香。

「Savon du Savota」貓咪搭訕洗護套裝（シャンプー＆トリートメント）內容包含420mL洗頭水及420g護髮素，定價為3,300日圓（含稅）。目前已於日本全國的藥妝店、HANDS等通路限量發售，也可透過Amazon及官方網站購買。

廠商特別強調，此產品為人類專用，並非寵物沐浴乳，且未進行任何動物實驗。使用時應作為一般洗護產品沖洗乾淨，切勿直接讓貓咪舔食或湊近瓶口吸聞。產品的香味是為了讓飼主洗完頭後，身上殘留的淡淡香氣能吸引貓咪，增加人貓之間的有趣互動。

 

圖片及資料來源：Savon du Savota

 

同場加映：養寵物留意！10大年花/植物禁忌 百合/水仙/富貴竹有份 恐致命/嘔吐/急性腎衰竭

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
影視圈
6小時前
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
影視圈
2026-02-18 20:30 HKT
2.21攪珠2億六合彩 兩間投注站買電腦飛 4個號碼離奇相同 網民發現另一巧合處｜Juicy叮
2.21攪珠2億六合彩 兩間投注站買電腦飛 4個號碼離奇相同 網民發現另一巧合處｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
鄭中基前經理人何慶湘終現身：讓我們一起過 曾被傳介入前老闆與余思敏婚姻
鄭中基前經理人何慶湘終現身：讓我們一起過 曾被傳介入前老闆與余思敏婚姻
影視圈
4小時前
公屋舞獅舞入單位 逼爆大門動作勁可愛 住戶自爆封利是銀碼｜Juicy叮
00:21
公屋舞獅舞入單位 逼爆大門動作勁可愛 住戶自爆封利是銀碼｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
連鎖茶記新年被指「喝狗」式對客？收加二服務費 侍應1行為令食客頂唔順「服務太獨特了」
連鎖茶記新年被指「喝狗」式對客？收加二服務費 侍應1行為令食客頂唔順「服務太獨特了」
飲食
4小時前
多間連鎖茶記餐廳實施「新年價」  港男指加二無阻坐滿6成客：邊個話市道唔好 網民點出真實情況...
多間連鎖茶記餐廳實施「新年價」  港男指加二無阻坐滿6成客：邊個話市道唔好 網民點出真實情況...
飲食
2026-02-18 12:50 HKT
大家樂晚市外賣優惠！$99任揀3款鑊氣小菜 咕嚕肉/粟米魚柳/牛肉炒菜心 加送糖水
大家樂晚市外賣優惠！$99任揀3款鑊氣小菜 咕嚕肉/粟米魚柳/牛肉炒菜心 加送糖水
飲食
7小時前
26歲港男離奇陳屍台北五星級酒店 疑未按時退房職員查看揭發
00:45
26歲港男陳屍台北五星級酒店 母聞噩耗崩潰最快周六抵台認屍
兩岸熱話
7小時前
中山好去處2026｜中山一日遊12大景點！必訪古天樂家鄉/中山馳名乳鴿/客家土樓農家菜 附交通
中山好去處2026｜中山一日遊12大景點！必訪古天樂家鄉/中山馳名乳鴿/客家土樓農家菜 附交通
旅遊
9小時前