冬季奧運｜日本三浦璃來、木原龍一創造歷史 花式滑冰雙人滑逆轉奪金

在米蘭・科爾蒂納冬季奧運會第11天（16日）的賽事中，日本花式滑冰組合「璃來龍（りくりゅう）」三浦璃來（24歲）與木原龍一（33歲）上演了驚天逆轉。他們在短曲（SP）環節中因失誤暫居第五，與首位有6.90分之差，但在雙人滑長曲（FP）項目中，以刷新世界紀錄的158.13分，合計總分231.24分，成功奪得金牌。

日本三浦璃來、木原龍一組合創造歷史 冬奧花式滑冰雙人滑逆轉奪金

這對日本組合，從短曲項目因失誤落在第五名的位置上，卻在翌日上演了完美表演，完成驚天逆轉，勇奪金牌。這不僅是日本在該項目上首次站上奧運頒獎台，也使他們成為繼2006年都靈冬奧的荒川靜香（女子單人滑）以及2014年索契與2018年平昌冬奧的羽生結弦（男子單人滑）後，再次為日本摘下花式滑冰金牌的選手。而這對相差9歲的拍檔之間互動和故事，亦成為關注焦點。

24歲的三浦璃來在賽後感觸萬分。她去年12月於全日本錦標賽中因左肩脫臼而被迫退賽，一度引發外界對她狀態的擔憂。然而，經過強化訓練方法，她專注於強化肩關節周圍的肌肉。「這是我人生中肩膀最強壯的時刻。」帶著這份自信，三浦璃來踏上了奧運舞台。她表示：「能夠從失利中重新站起來，並展現出我們一直以來努力的成果，這點最讓我高興。」

三浦從木原眼中的「豆腐心」到成為團隊支柱

綜合日媒報導，三浦與木原自2019年8月開始搭檔。回首2019年，當時仍是高中生的三浦，對於要跟上大她9歲、已兩度出戰奧運的木原感到巨大壓力。她曾因思鄉病而哭鬧，心理狀態被木原形容為「豆腐心理」，極度依賴著搭檔。

然而，當2023年木原龍一因腰椎滑脫症而陷入低潮時，三浦的意識產生了轉變。「不能總是依賴他，我們必須兩個人一起變強。」這份決心在本屆奧運會上開花結果。在短曲中因托舉失誤而導致木原情緒低落、淚流不止時，三浦一反常態，不斷地鼓勵他，從被支持者蛻變為支持者。

賽後感言：淚水、感謝與提拉米蘇

頒獎典禮後，兩人分享了他們當下的心情。木原龍一坦言，他從早上開始就一直在哭，甚至連熱身時也淚流不止。三浦璃來笑著說：「我從來沒看過龍一這個樣子，只好努力地當一次姊姊了。」

三浦同時也對所有支持者表達感謝：「這面獎牌絕不是只靠我們兩人的力量就能得到的。真的有太多人支持我們，我們才能成長到今天。沒有大家，我們絕對走不到這一步。」

他們也提到了教練布魯諾·馬爾科特在賽前給予的鼓勵。木原表示：「因為我們太沮喪了，布魯諾教練對我們說了很多鼓勵的話，多到無法只挑一句來說。他只是不斷地讓我們振作起來。」

當被問及從極限狀態中解放後最想做什麼時，三浦興奮地喊道：「我想吃提拉米蘇！」而身心俱疲的木原苦笑著說：「我只想好好睡一覺。」他解釋說，短節目結束後他因為太過震驚而徹夜難眠，「我哭著睡著，醒來後又繼續哭。」三浦也補充說：「他真的是從昨天就一直哭到現在。」

