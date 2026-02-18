冬季奧運｜荷蘭速滑女神莉丹拉低拉鏈露內衣 慶祝動作隨時值百萬美元
更新時間：15:18 2026-02-18 HKT
荷蘭速滑女神莉丹（Jutta Leerdam）在本屆冬奧會一戰成名，不僅因為她以破奧運紀錄成績勇奪速度滑冰女子1000米金牌，更因為她賽後一個「拉鏈慶祝」動作，可能為她帶來一筆過百萬美元(約780萬港元)的天價合約。
拉低拉鏈渦行慶祝
27歲的莉丹於決賽第一名衝線後，拉開運動衣的拉鏈，露出內裡的Nike運動內衣，在冰場上滑行慶祝，接受全場的歡呼。此舉被廣告專家視為一次極其高明的市場營銷操作。
賽後不久，Nike的官方社交媒體帳號立即分享了這位新科奧運冠軍的照片，並配文寫道：「當你快到這個地步，你無須請求許可。」這番話被外界解讀為，Nike對莉丹在荷蘭隊官方贊助商為FILA的情況下，仍「違規」展示其品牌標誌的行為，表示公開支持。
贊助金隨時勁過獎金
據女性運動員營銷機構的廣告專家分析，莉丹這個充滿力量的舉動，有望為她帶來巨額收入；估計贊助金額可高達一百萬美元。據悉，荷蘭為冬奧金牌得主提供的獎金為35,000美元（約27萬港元），這個潛在的商業回報，遠遠超過了奧運金牌本身的獎金。
