Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

冬季奧運｜荷蘭速滑女神莉丹拉低拉鏈露內衣 慶祝動作隨時值百萬美元

即時體育
更新時間：15:18 2026-02-18 HKT
發佈時間：15:18 2026-02-18 HKT

荷蘭速滑女神莉丹（Jutta Leerdam）在本屆冬奧會一戰成名，不僅因為她以破奧運紀錄成績勇奪速度滑冰女子1000米金牌，更因為她賽後一個「拉鏈慶祝」動作，可能為她帶來一筆過百萬美元(約780萬港元)的天價合約。

拉低拉鏈渦行慶祝

27歲的莉丹於決賽第一名衝線後，拉開運動衣的拉鏈，露出內裡的Nike運動內衣，在冰場上滑行慶祝，接受全場的歡呼。此舉被廣告專家視為一次極其高明的市場營銷操作。
賽後不久，Nike的官方社交媒體帳號立即分享了這位新科奧運冠軍的照片，並配文寫道：「當你快到這個地步，你無須請求許可。」這番話被外界解讀為，Nike對莉丹在荷蘭隊官方贊助商為FILA的情況下，仍「違規」展示其品牌標誌的行為，表示公開支持。

贊助金隨時勁過獎金

據女性運動員營銷機構的廣告專家分析，莉丹這個充滿力量的舉動，有望為她帶來巨額收入；估計贊助金額可高達一百萬美元。據悉，荷蘭為冬奧金牌得主提供的獎金為35,000美元（約27萬港元），這個潛在的商業回報，遠遠超過了奧運金牌本身的獎金。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
王菲春晚後台疑凸點惹議：沒穿內衣沒大不了 「目露凶光」畫面流出 網民斥不把粉絲當家人
王菲春晚後台疑凸點惹議：沒穿內衣沒大不了 「目露凶光」畫面流出 網民斥不把粉絲當家人
影視圈
6小時前
鄭欣宜消失近一年罕有現身辦年貨 一個細節洩露健康狀況
鄭欣宜消失近一年罕有現身辦年貨 一個細節洩露健康狀況
影視圈
2026-02-17 12:00 HKT
央視馬年春晚丨王菲歌聲妝容罕惹負評：如老了10年 香港天王奪最高收視 迪麗熱巴靚絕全場
央視馬年春晚丨王菲歌聲妝容罕惹負評：如老了10年 香港天王奪最高收視 迪麗熱巴靚絕全場
影視圈
2026-02-17 14:00 HKT
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老闆 網民神回覆：咁咪慳返！｜Juicy叮
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老闆 網民神回覆：咁咪慳返！｜Juicy叮
時事熱話
2026-02-17 14:06 HKT
馬年金鈔熱銷賣到斷市 僅售千元 大讚好過現金利是「紀念理財一舉兩得」
馬年金鈔熱銷賣到斷市 僅售千元 大讚好過現金利是「紀念理財一舉兩得」
投資理財
2026-02-17 10:38 HKT
車公廟求籤︱劉業強為香港求得第二十二籤中籤 連續第九年中籤 籤文：但凡見利莫忘義
00:44
車公廟求籤︱劉業強為香港求得第二十二籤中籤 連續第九年中籤 籤文：但凡見利莫忘義
社會
6小時前
車公廟求籤︱第22籤屬「偽中籤」？ 解籤師傅：提醒港人「帶眼識人」防範被騙
04:11
車公廟求籤︱第22籤屬「偽中籤」？ 解籤師傅：提醒港人「帶眼識人」防範被騙
社會
5小時前
曾志偉秘飛溫哥華跟前港姐冠軍團年 表現親暱女方難禁仰慕目光 紅光滿面飲飽食醉
曾志偉秘飛溫哥華跟前港姐冠軍團年 表現親暱女方難禁仰慕目光 紅光滿面飲飽食醉
影視圈
20小時前
農曆新年習俗︳年初二15個禁忌：唔好洗衫呻餓 這樣做會掃走財富
親子
2026-02-17 12:00 HKT
奇景！年初一北上直行直過 網民驚呼：羅湖e道竟然唔使排隊｜Juicy叮
奇景！年初一北上直行直過 網民驚呼：羅湖e道竟然唔使排隊｜Juicy叮
時事熱話
4小時前