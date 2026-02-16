李居明-馬年採運在東南 大年初一出門迎喜神｜李居明大師會客室

2026年喜神到位在東南方！為何傳統文化大年初一選吉時、吉方出門很重要？因為我們打開大門的時候就是接「喜神」？

新春大年初一（西曆2月17日星期二）是「成」日，寓意全年順景！以上午9至11時（巳時）及未時（下午1時至3時）出門最為吉利，次選中午11時至1時，如果不準備出門拜年，也要開一開大門接接「喜神」。謹記：今年出門的大吉方為東南方！

上頭炷香鴻運當頭

今天是大除夕，家家戶戶吃團年飯開飯大吉時，是由晚上7時至9時內進行，擺好碗筷或飲湯亦算開始。大除夕晚，為人子女不要早睡，以祈求父母長壽。這個守歲文化，也是在宣揚孝道。守歲至凌晨三時，即寅時就算完成，因為寅時已有火氣來。

晚飯後大家可行花市。今年馬年為火土當旺之年，因此要補金、補水最為重要。因此，今年的年花以年金桔、水仙、百合為當令。選花本是個人喜好，但若家裏有貓狗，要留意了，原來水仙和百合對貓狗不宜，貓奴要小心了。

祝願《星島》讀者馬年春風得意行好運，萬事勝意，喜出望外。四喜牌放東南方，馬年喜事頻傳！

年初一早上不可吃粥

我已多年提醒大家，大年初一早上千萬不可吃粥，因為只有病和窮才會吃粥，不是好意頭！不要煲藥，長期病患者把吃藥說成飲茶即可。

從大年初一到初五，萬萬不能動土，這是風水大忌。大年初一，長輩切勿給還睡在牀上睡眼惺忪的子女派利是。子女要很正式地向父母拜年，父母再遞上利是。到親友家拜年，若見貓狗，不妨也為牠們備上一封，給毛孩派利是漸成風氣，牠們也是家中正式一員，值得被祝福。𢭃回來的利是，愈遲拆代表財富愈亨通，今年可用正月十六吉日來拆利是、撒地氣。

桃花為何買了不能停？

今年桃花宜放置東南方，此乃今年九紫當令財位。有朋友問：「去年買了桃花，一心盼着桃花運，誰知花兒不開，今年不想再買，可以嗎？」

原來關於「桃花」有個大迷信：桃花一旦買開一定要買。就算去年花開得不好，今年都要買。買桃花也有心得：莫貪便宜。通常靚的桃花會較貴一點。

其實桃花不只為了求姻緣，桃花屬木，能補肝膽，既能旺文昌，又能招貴人。難怪年年花市桃花最搶手！

