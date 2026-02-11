農曆新年李居明教貼揮春宜忌｜「福」字應否倒轉？小孩貼旺添丁？買這類揮春隨時惹禍！
更新時間：18:59 2026-02-11 HKT
發佈時間：18:59 2026-02-11 HKT
發佈時間：18:59 2026-02-11 HKT
農曆新年貼揮春宜忌｜農曆新年貼揮春增添喜慶，原來背後蘊含著傳統習俗的深厚玄學智慧。香港著名玄學家李居明師傅曾經在電視節目《樂天知命李居明》中，親自拆解貼揮春的傳統智慧與禁忌，教導大眾如何正確張貼，以趨吉避凶。從誰人貼、如何催旺桃花，到「福」字應否倒貼逐一解構，釐清了許多常見的謬誤。
「福」字應否倒轉貼？李居明解構農曆新年貼揮春宜忌！
應由誰貼揮春？小孩貼旺添丁 閨女貼旺桃花
李居明曾於講解新年習俗的《樂天知命李居明》電視節目中，詳細剖析了貼揮春的秘訣。對於貼揮春的執行者，李居明師傅指出，坊間流傳著「主婦」、「童子」或「一家之主」等不同說法。他解釋，一般情況下由主婦貼最為合適。不過，若家庭希望來年添丁，則建議可讓小朋友貼，藉此討個好兆頭。
而對於渴望姻緣的單身人士，李師傅教路「如果係未嫁嘅小姐，突然想紅鸞星動呢」，便應將揮春貼在自己的「桃花位」，這樣便能增旺屋內未婚人士的桃花。
冬天出生才需「福倒」？ 千萬不要買這類揮春...
在眾多揮春中，李居明師傅特別強調「福」字的處理大有學問。他提醒大眾選購時要格外留神，並提出「福字揮春藏玄機，見田勿見凶」的口訣。他解釋，福字中央的字型必須是「田」字，因「田」代表地產。千萬不要選購草書中字型看起來像打交叉的款式，因為那會使「福」字變成了「凶」字，大大不吉。
此外，針對家家戶戶都關心的「福」字倒貼問題，李居明師傅提出了基於五行命理的獨到見解。他表示，因「福」字原代表「福鼠」，故五行屬「水」，並非所有人都適合將「福」字倒貼。他指出，在夏天出生、命格需要水的人，應將「福」字正貼。相反，若在冬天出生、命格中水過多的人，才適合將「福」字倒轉貼。李師傅解釋，此舉稱為「倒福」，實質意義是將水倒掉一點，從而達至命理的平衡。
資料來源：李居明
