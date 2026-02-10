英男睹弟抑鬱亡 創網站邀陌生人寫信為絕望者打氣 2星期獲80萬投稿：真的救了一個人

親人離世，帶來的傷痛難以磨滅，若然是自殺，更可能為在生者帶來無盡的自責與疑問。八年前，Ben West親身經歷了弟弟Sam自殺的悲劇，年僅17歲的他，一夕之間被迫長大。為了紀念弟弟，並幫助其他有需要的人，現年25歲的Ben投身心理健康倡導工作，創立了「Reasons to Stay」計劃，延續弟弟的生命意義。

英國男子親睹15歲弟抑鬱自殺亡 創網站邀陌生人寫信為絕望者打氣

2星期獲80萬份投稿：真的救了一個人

Ben透露，他在一個上學的早晨，發現患有抑鬱症，年僅15歲的弟弟在房內選擇了結自己的生命。為了紀念弟弟離世八週年，身為心理健康倡導者的他，發起了一個名為「Reasons to Stay」的預防自殺計劃。計劃以網站為基礎，讓陌生人為正在與心理健康問題鬥爭的人寫信，送上支持與鼓勵，在短短十數天內，已經收到了約80萬封信。

Ben亦透過社交平台發布影片，分享計劃的成果，證明網站確實發揮了作用。他分享日前收到一名用户的訊息，對方表示自己正準備結束生命，但在瀏覽了網站上一封封陌生人寫下的信件後，最終選擇活下去。 Ben形容，這個真實案例力證了「Reasons to Stay」計劃的成效，證明了人與人之間的善意與鼓勵，足以成為他人活下去的理由。該影片在Instagram上發布短短5天，便累積了2952萬次觀看，影響力驚人。

感動2千萬網民：不要低估鼓勵的力量

Ben和弟弟的故事及「Reasons to Stay」計劃感動了無數網民，他們紛紛留言表達支持與讚賞，將負評與攻擊減至最低。大部分留言都充滿正能量，有網民表示「全力支持你，送上滿滿的愛」、「你是這個世界一份何等珍貴的禮物，謝謝你」。也有不少人認同Ben的努力，認為他不應低估微小善舉的力量，「不要低估鼓勵的力量」、「你竟然能從如此痛苦的經歷中，創造出如此美麗而有意義的東西，真是太了不起了」。

更有網民深受啟發，希望能參與其中，為有需要的人出一分力，「在這些極其黯淡的時期，我們正需要這種人性的光輝。你太棒了。我很想支持，我們該如何加入？我們可以寫信並提交到網站嗎？」，這些正面的迴響，無疑為Ben的計劃注入了更大的動力。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

資料來源：iambenwest