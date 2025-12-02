港人大埔搭的士遇司機義載 無㩒錶+堅拒收錢直言「對的士佬改觀」網民感動：請繼續將善意傳開去

港人又一暖心事蹟！近日，有港男在社交平台發文，指昨日（1日）在大埔搭的士時遇司機義載，對方不但沒有啟動計程錶，更3度拒絕收錢，讓事主感動直言「對的士佬改觀！」帖文引起網民熱議，不少網民知道的士司機的義舉後，都大讚：「好人一世平安」、「香港人其實好暖！」、「請繼續將善意傳開去。」即看下文了解詳情。

港人大埔搭的士遇司機義載 無㩒錶+堅拒收錢直言「對的士佬改觀」

近日，有網民在Threads上發文，直言「對的士佬改觀」。事主表示，昨日他在大埔大元邨搭的士，上車後發現司機沒有啟動計程錶，正打算反映時，司機就主動表示自己是義載：「我義載㗎，你帶一帶路，我唔熟大埔。」事主隨即拒絕，「唔好啦，你收我錢，留俾有需要嘅人。」但司機仍然堅持不收錢，「唔好呀，我今日夠數呀，你比我做啲嘢，等我個心好過啲。」

事主遂打算到站後偷偷放下錢便跑，然而當的士抵達目的地後，司機再次堅決拒絕事主付錢，「點知落車想掉底之際，佢好大反應拒絕，叫我俾機會佢做啲嘢。」事主最終決定將該筆車資捐給有需要人士，並在社交媒體上分享這段經歷，「香港人其實好有愛，每人都盡下自己能力，願好人一生平安。」

網民感動：請繼續將善意傳開去

帖文引起網民熱議，不少網民深受感動，大讚的士司機善心，「一個求對方收錢，一個求對方唔好俾錢，成件事勁cute，好人一世平安」、「香港雖然好細，但勝在仲有一班好有心同有素質的香港人，呢樣嘢有啲地方學一世都未學到......」、「的士司機都有好多種嘅，我可以同你講，呢啲善心人唔多，但係一定仲有」、「請繼續將善意傳開去」、「支持香港的士司機！」、「香港人其實好暖！」

圖片及資料來源：Threads@dominicyauuu

文：Y