山野變煙頭塚？淨山義工一日撿逾2000煙頭8大袋垃圾 怒轟煙民：一支都可能釀成⼤錯

一場無情大火奪走多人性命，令市民對防火安全的意識大大提高。然而，近日有淨山義工表示，他們一行11人在飛鵝山進行淨山清潔，竟在8小時內收集到8大袋垃圾，當中包括超過2000個煙頭，情況令人咋舌。事件引發網民對吸煙人士公德心及山火風險的激烈討論，怒斥「真係好危險，隨時又嚟山火」！

飛鵝山清出2000支煙頭 義工擔憂「一支未熄晒都有機會山火」

淨山義工「the_night_spyder」近日第48次組織義工隊到山上執垃圾，希望藉此清理積存已久的垃圾。義工隊一行11人，包括8女3男，在飛鵝山進行了長達8小時的清潔活動。事主在帖文中表示，當天撿獲的垃圾數量驚人，形容情況「真係太誇張」。他們總共收集了8大袋垃圾，除了大量使用過的避孕套、酒樽、啤酒罐及食物包裝等，單是煙頭就「超過2000個」。事主憂心地指出，時值天氣乾燥，只要「有一支未熄晒，都會有機會造成山火摧毁人命架」，嚴重威脅行山人士的生命安全。

網民呼籲：香港人從錯誤中學習

主在帖文中上載了數張照片，可見膠袋內裝滿了密密麻麻的煙頭。該帖文引起網上熱烈迴響，不少網民留言感謝義工隊的付出，同時猛烈批評亂拋垃圾的缺德行為。不少人對煙頭數量感到震驚，直呼「真係多到嚇死人」。有網民不解地問：「做運動好多時都為健康，又要健康又要食煙咩心態」。更有人指出，許多吸煙者習慣極差，批評他們「全部隨地抌......唔會踩熄」，大大增加山火風險。

留言區中，有網民提及八仙嶺大火的慘痛教訓，感嘆「香港人已經從錯誤中學習，但又多次重覆人類的錯誤」。事主對此亦深有同感，回應指部分人「事不關己，己不勞心」，並天真地「以為一支煙頭唔會造成太大傷害」。他強調，在乾燥天氣下，山上滿是枯葉，「係個山度周圍彈...... 2000支其中一支都可能釀成大錯」，希望煙民可以了解風險，「唔好再周圍抌煙頭啦」。

