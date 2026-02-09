Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

居日美籍華人教分中港台遊客！港人特有3大特質 網民解釋：都是文化差異

生活百科
更新時間：18:28 2026-02-09 HKT
發佈時間：18:28 2026-02-09 HKT

中港台三地文化與生活習慣有別，近日一位居於日本的美籍華人於網上社交平台發布短片，分享如何從日常的行為舉止及習慣，分辨對方是來自香港、中國內地或台灣。其中，她認為香港人身上擁有的3大特質最容易讓他人認出，有來自香港網民留言表示其說法頗為準確，也有網民認為差別都是出於文化與生活習慣不同。

居日美籍華人教分中港台遊客！港人特有3大特質「超中肯」？

世界各地有不同風土人情及文化，因此居於不同地區的人亦會擁有各式各樣的生活習慣或特質。近日，一位於日本出生並居於東京的美籍華人，在網上社交平台分享她對於來自中國內地、香港及台灣的人們的觀察。樓主表示，如果看到一個人非常性急、步速很快且神情嚴肅，那就是香港人，更笑指如果並排走在一起，走得最快的大多是來自香港，又稱香港人大多不太會嘈吵。

至於台灣人的個性則比較悠閒，又稱「（三地之中）會好好排隊的，那就是台灣人」；內地人的說話聲音最大，而且總是打開擴音講電話。不過，樓主解釋內地人大聲說話並不代表生氣，而是他們的說話及表達方式，「聲音越大的話，看起來越友善」。

網民解釋：都是文化差異

對於樓主觀察到不同旅客的特質，有來自香港的網民表示針對香港人的說法甚為中肯，「香港人表示確認這說法」；也有日本網民笑指香港人確是講求效率，「我到香港時驚訝於所有事情都具有速度，就連扶手電梯也比日本快兩倍」。有網友則認為以上行為特質都是出於文化差異，即使是台灣人也可能會大聲說話，「特別是來自鄉村地區的姨姨們」；也有網民分析行為差異原因是家庭教育，「這比文化或來自何地更具影響力」。

有經營咖啡店的網民表示，台灣人、香港人及韓國人點餐前大多都是安靜的，跟日本人沒太大差別，「只要中國人走進店內，便能一眼認出」。不過，有網友表示中國有10幾億人口，每個地區的文化及價值觀也有分別，認為單憑個別特質將中國人一概而論毫無代表性，「如果內容是關於『廣東人』、『北京人』、『上海人』等特定地區還能理解，但是用『中國人』這分類太籠統，完全忽略其多樣性，我認為這種影片沒任何意義，只會助長偏見和輕視而已。」

文:RY

資料及圖片來源:loco.yun@instagram

