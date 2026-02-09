Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港人自製免費泊車優惠網！Threads爆紅覆蓋港九新界 網民勁讚倡加入1資訊

更新時間：15:23 2026-02-09 HKT
發佈時間：15:23 2026-02-09 HKT

香港泊車成本高，泊車優惠資訊往往成為車主關心的話題之一。近日，有港人推出自製免費泊車優惠網站，詳盡列出港九新界各區停車場的收費及免費泊車優惠，隨即獲不少車主關注，網站上線一天已有近一萬瀏覽量，有網民大讚製作者「功德無量」，亦有人提出可以加入更多便民資訊，詳情即看下文！

港人自製免費泊車優惠網 覆蓋港九新界Threads爆紅：希望幫到車主食返餐安樂茶  

香港泊車位求過於供，不論時租或月租車位的收費都不便宜，加上停車收費錶（俗稱：咪錶）於2025年9月加價，車主泊車成本日增，各大商場的泊車優惠對一眾車主來說尤其顯得重要！

早前有港人在社交平台宣布推出一個免費泊車優惠網站，覆蓋港九新界各區的商場泊車優惠，並分為「精選」、「全部」、「港島」、「九龍」、「新界」、「領展EV泊」6大類別，方便用戶搜尋；亦可以在「搜尋商場名或地區」一欄輸入心儀地區，即可搜尋得到相關商場的泊車優惠！

負責製作網站的港人表示，開始計劃的原因源於一次在餐廳用餐時，食物剛剛上桌就聽到餐廳老闆娘大聲提示在場車主：「抄牌呀！」於是即時「放低對筷子9秒9跑出去」，惟跑到車前已看到「牛肉乾夾咗係水撥度」，對此大感無奈，「食餐飯變咗$400，我就知我唔可以再懶」。自此之後，他開始儲存各大商場的免費泊車優惠，後來發現其實不少車主都有這個需要，遂決定花時間將資料整合成一個網站，希望為各位車主「幫到你食返餐安樂茶飯。」

在有關商場資訊中，除了設有地址、時租價格以及免費泊車優惠資訊，更可點擊「導航」，透過Google Maps提供前往路線土3用戶亦可點擊「報料更新」為網站提供最新資訊或修正。

泊車優惠網上線1日近萬人瀏覽 網民大讚「正嘢！」建議加1點供參考

免費泊車優惠網站上線1日已備受關注，有近萬人瀏覽得到不少網民大讚「正野（嘢）」、「做得好，幫推」，有人亦深明製作此類網站的難處，「加油，呢d（啲）網站唔難做，最難係保持初心keep住更新」。惟有不少網民都提議，網站可加入車場高度資訊或半小時免費泊車優惠，亦得到網主親自回覆，「網上好難搵得齊同工作量非常大，如果keep住active user多既話未來會考慮加入去」。

文：TF

資料及圖片來源：threads、hkfreeparking

