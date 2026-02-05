本地品牌「紅A」新蒲崗開倉！$3起入手香港製造膠凳/膠桶/食物盒/餐具

本地塑膠用品品牌「紅A」的產品以耐用、價廉物美見稱，是許多家庭的必備品。近日，「紅A」在新蒲崗總部舉行一連三日的開倉活動，吸引了大量市民前往尋寶，現場人頭湧動，氣氛熱烈。這次開倉不僅提供低至$3的震撼價，還有多重優惠，務求讓顧客能以最划算的價錢，將心頭好一一帶回家。

本地塑膠品牌「紅A」新蒲崗開倉！香港製造膠凳/膠桶/食物盒/餐具$3起

堅持100%香港製造膠品

創立於1949年的「紅A」，是現時少數仍堅持「香港製造」的本地品牌。多年來，品牌以「上等質素，紅A會做到，100%香港製造」為口號，生產超過600款塑膠製品，涵蓋家庭用品、廚房用具、餐飲業器皿乃至工業配件等，品質備受肯定。

即日起至2月6日（五），「紅A」於新蒲崗總部舉行開倉，從現場照片可見，場內人山人海。而貨架上亦琳瑯滿目，擺滿了各式各樣的紅A產品，更以低至$3的震撼價出售，從經典的水桶、膠籃、食物盒，到近年推出的「100%香港製造」系列及「Moomin x SOU SOU」聯名精品，應有盡有。

除了超低的開倉價，「紅A」還準備了多重優惠回饋顧客，讓大家買得更盡興：

購物滿額贈品：現場購物折實後滿$100，即可獲贈神秘禮物一份。

社交媒體互動禮：只需讚好及追蹤紅A的Facebook或Instagram專頁，即可免費獲贈搓手液一支。

網店折扣碼：凡於開倉現場購物，即可獲贈優惠碼，在紅A網上商店購買任何正價貨品可享95折優惠。

免費送貨服務：現場購物折實後滿$500，即可享免費送貨服務，輕鬆將心儀貨品帶回家。

紅A開倉活動詳情

日期：即日起至2月6日（五）

時間：12pm-2:30pm；4:30-6:30pm

地址：新蒲崗大有街25-27號中興工業大廈C座地下

溫馨提示，為支持環保，請自備購物袋。

資料來源：紅A 塑膠用品 Red A Plastic