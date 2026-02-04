Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

AEON逆市擴張！旗下「Mono Mono」連開兩新店 3月進駐元朗屋邨 網民疑惑：邊有人專登去......

飲食
更新時間：18:58 2026-02-04 HKT
發佈時間：18:58 2026-02-04 HKT

AEON旗下的$12店及生活百貨專門店「Mono Mono」向來是不少港人尋寶的好去處。踏入26年，「Mono Mono」的發展更是勢如破竹，繼藍田麗港城新店即將開幕後，3月更會殺入元朗朗屏邨，兩個月連開兩分店！

AEON DAISO / Living PLAZA招聘惹熱議！Mono Mono 進駐元朗朗屏

一向密切關注AEON消息的專頁「Aeon Channel」，於求職平台上發現一則「DAISO / Living PLAZA」招聘「兼職收銀售貨員 - 元朗區」的廣告。廣告內容列明時薪為$55至$57，每星期工作4至5日。雖然廣告上的工作地點僅標示為「元朗」，但附上的地圖則明確指向朗屏站附近。與此同時，朗屏商場一個前身為「美國冒險樂園」的舖位，現正圍板進行裝修工程。綜合兩項消息，不少網民估計，該舖位極有可能由AEON承租，用作開設新的$12店。翻查資料，AEON DAISO及Living PLAZA $12店目前在元朗區僅有康樂路一間分店。

《星島頭條》就此向AEON查詢，官方回覆指AEON旗下品味生活百貨專門店 AEON Mono Mono 將於3月正式進駐元朗朗屏商場，並特別提到開業期間將推出多項精彩優惠。有關開業詳情及相關安排，將稍後發放。

網民反應不一 「邊有人專登去朗屏邨」

對於AEON疑似進駐朗屏邨，網民反應不一。有網民對新店選址表示懷疑，留言指「邊有人專登去朗屏邨？」、「地點欠佳，元朗人不會特登入朗屏商場……」。不過，亦有居住在附近的網民表示歡迎，認為新店能方便朗屏邨居民及附近村屋的住戶，稱「朗屏邨邨民同附近好多村屋居民」，並有網民表示「感恩Aeon仍然能盡力在香港做」。

除了對選址的討論，亦有網民藉機表達在其他地區開店的訴求，例如「進駐東涌，做福人群」、「唔明點解馬鞍山，完全無嘅 ？」另外，也有網民認為，除非是大型超市，否則單純的$12店吸引力不大，直言「又唔係超市，唔吸引」。

 

圖片及資料來源：AEON Stores 關注組

 

 

