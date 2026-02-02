親子遊樂場結業潮？「大樹先生」銅鑼灣店低調離場 餘下1分店傳頂手 上環百田遊園開業2年執笠

本地有不少室內親子遊樂場，適合家長帶同小朋友「放電」。惟最近有網民發現，來自台灣、早於2016年落戶香港的親子餐廳兼遊樂場「大樹先生的家」銅鑼灣分店低調結業，更有傳指餘下的荔枝角分店舖位正尋「頂手」；另一位於上環的遊樂場「百田遊園」開業2年亦宣告結業，詳情即看下文！

台灣過江龍親子餐廳「大樹先生的家」銅鑼灣店低調離場 攻港10年剩1分店

本地親子室內遊樂場於早年深受家長歡迎，惟近年市場似乎出現萎縮，來自台灣的親子餐廳過江龍「大樹先生的家」銅鑼灣分店於上月低調結業，目前只餘荔枝角店，惟網傳荔枝角店的舖位亦正尋求頂手，品牌欲撤出香港的消息不逕而走。

「大樹先生的家」是來自台灣的室內親子遊樂場品牌，以兒童遊樂場及休閒自助餐廳形式經營，早於2016年落戶香港，於荔枝角D2 Place TWO開設首店。至2018年，「大樹先生的家」於銅鑼灣皇室堡開設香港首間分店。《星島頭條》記者曾嘗試致電及經社交平台聯絡餐廳查詢，惟截稿前未獲回覆。

百田遊園上環分店結業 老闆嘆經營困難：進入隨時全線結業時刻

除了「大樹先生的家」，另一親子遊樂場「百田遊園」上環分店開業2年後亦宣告結業。老闆曾在其社交平台專頁形容，「隨著上環的結束，百田亦進入隨時全線結業的時刻，因為餘下分店的收入是遠追不上百田每月所需的營運開支」，同時指出為打造最好的兒童樂園，斥資巨額重新裝修，直言「二百幾萬投資化為烏有」。據稱，上環分店收到業主通知，需於1個月後搬離現址。對於結業消息，有網民表示不捨，亦有人不滿業主的處理手法，「佢根本搵你笨，你幫佢整好晒佢就可以高價租俾第二個」。

「百田遊園」開業至今約10年，高峰時期曾擁有9間分店，遍布銅鑼灣、佐敦、屯門等，設有多項親子遊樂設施，如小型電動車、室內電動船、繩網、兒童彈床等，現餘佐敦及馬鞍山分店。

