移英港人改變英國Costco入貨策略？超市堆滿維他奶 1物同樣受歡迎？網民感動：開心到眼淚都出

遠在異國他鄉生活，難免想念家鄉味道，不過要在海外超市購買熟悉的食材向來並非易事。近日，有移英港人在社交平台發文，指英國大型連鎖超市Costco竟然出現大量維他奶，笑言「香港人改變了Costco的入貨！」帖文引起網民熱議，有同樣移民到英國的網民更直言能夠買到香港出產的飲品，「開心到眼淚都出」，其中更有1種食物格外受歡迎，即看下文了解詳情。

移英港人改變英國Costco入貨策略？超市堆滿維他奶 1物同樣受歡迎？

近日，有移英港人在Threads發文，表示在當地大型連鎖超市Costco發現熟悉的香港飲料「維他奶」！根據樓主上傳的圖片可見，超市貨架擺放了大量維他奶，包括原味豆奶及麥精豆奶，估計有近百箱之多（每箱24包），售價為£9.49（約合港幣102元），讓他笑言「大癲，香港人改變了Costco的入貨（策略）。」除了維他奶，鹹鴨蛋原來同樣備受歡迎，樓主更表示伯明翰Costco的鹹鴨蛋甫上架已經迅速售罄。

思鄉網民感動：開心到眼淚都出

帖文引起網民熱議，不少移居外地的網民感動直言：「我都終於買到麥精！勁開心！」、「其實喺香港長大有邊個未食過這食物，四寶飯有半邊咸蛋，天氣凍就好多人去買熱維他奶，仲要係外國生活人士，見到這些食物真係開心到眼淚都出」、「香港唔會食，但去到英國就會食，純粹係思鄉藥。」

留言區有一名自稱「Costco採購部小薯」的網民表示，稱鹹鴨蛋在2月9日才會再入貨，不少網民發現後立即留言許願自己想入手的食品，「終於有香港人打入咗Costco採購部。我想許願：媽咪麵，童星點心麵、熱浪薯片、四州紫菜。仲有啲打邊爐食品？多謝先」、「入津路，求你了」、「求下你地入多啲日本嘢，例如入啲日本茶（烏龍茶/綠茶）、出前一丁、日本米、日版pocky，仲有香港嘅卡樂b薯片，同魚肉燒賣、香辣海鮮杯麵。」

圖片及資料來源：Threads@kapo717

文：Y