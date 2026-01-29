台遊客發現港鐵指示牌隱藏功能！簡單2步顯示目的地導航 港人震驚：搭咗地鐵幾十年都唔知

港鐵站設有不同出口，在各出口指示牌上亦有標示附近地標，方便市民或遊客以最短時間前往目的地。最近，有台灣遊客於網上社交平台分享一個港鐵站出口指示牌的隱藏功能，簡單2步即可顯示自選導航點的直達路線，引起一眾港人大感震驚，並表示：「坐咗地鐵幾十年都唔知！」

台遊客發現港鐵指示牌隱藏功能！簡單2步顯示自選導航點

每次乘搭鐵路到不同目的地，有時難免需要查看出口指示牌，確保能在正確出口離開，以免走遠路。最近，有台灣遊客來港時發現，原來各個港鐵出口指示牌有一個隱藏功能，簡單2步就可以顯示由車站前往目的地的路線！只要掃瞄指示牌上的二維碼即可顯示鄰近地標，點選目的地後，地圖會顯示導航路線，方便用家由所在地前往，讓樓主直言「可以直接導航也很方便」。

港人震驚：坐咗地鐵幾十年都唔知

帖文引起廣泛網民熱議，大多港人對此功能感到震驚，表示一直不知道有這個功能，「我坐咗地鐵幾十年都唔知」、「香港人表示現在才知道」、「香港人表示從來不知道」、「香港人表示：乜有QR code㗎咩」。有網民感謝分享，稱自己學到新知識，「學到了新知識，現在才知道有這個功能」、「笑死，我居然在台灣人的帖學到香港地鐵小知識」。不過，有網民表示還是慣用手機地圖搜尋路線，「個人覺得直接在地圖上輸入目的地導航比掃QR Code更快」。

文:RY

資料及圖片來源:Threads