港人力撐良心手作店！匡智學員手作陶藝/手鏈/飾物/環保袋 網民：買家開心賣家又開心

香港有不少特色手作小店值得一逛，近日有網民在社交平台上發文，指最近在港鐵南昌站發現匡智會屬下的社會企業「匡智•手作」店，主要售賣由匡智會智障學員親手製造的陶藝、手鏈、飾物、環保袋等手作。樓主購買了2條手工手鏈，大讚實物「好靚」，更表示對員工「勁開心」的模樣感到滿足，遂希望透過網絡力量讓更多人可以支持手作店！帖文引起網民熱議，不少網民讚歎：「買家開心賣家又開心！」也有網民呼籲多多支持，即看下文了解詳情。

港人力撐良心手作店！匡智學員手作陶藝/手鏈/飾物/環保袋

近日，有網民在Threads上發文，指他與女友在港鐵南昌站發現一間「匡智•手作」店，他購買了1條手工手鏈後，覺得「好靚」，於是決定回頭再買1條，兩條手鏈合計不到$100。樓主描述，當店員發現樓主購買的手鏈正是自己親手製作的後，頓時興奮不已，更即時轉身與姑娘分享：「哇，哥哥揀咗我嗰條！！」其後更笑言：「一早叫你哋買一對啦！」

「匡智•手作」為匡智會屬下的社會企業，為智障人士提供平台展示他們的藝術才能，並透過手工創作培養學員的多元才能及生活技能，幫助智障人士融入社會。店內設有「匡智羊」專屬展示專櫃，每隻羊仔均由學員親手捏製陶藝而成，獨一無二；此外還有手鏈、飾物、環保袋等產品，現更有新年限定刺繡匙扣、刺繡扣針及新年掛飾等應節貨品。

網民：買家開心賣家又開心

帖文一出，迅速引起網民熱烈迴響及支持，「匡智bb好可愛呀，買家開心賣家又開心，我睇到都覺得好開心」、「聽日即刻去買，我就住喺南昌，小小心意，換大大開心，好值得」、「我之前都買過佢地親手畫嘅袋，俾錢嘅時候個姑娘行入去叫畫個個人出嚟，之後佢笑得勁開心，係咁多謝我，買完嗰日心情都好好，諗起都覺得開心。」

有網民籲多多支持，「樓主warm爆，另外都少推一下匡智仲有好多product！！要買花嘅佢有得訂，要買散水餅佢都有，要買各種customize（客製）嘅product佢都有機會有。雖然價錢未必係好平，但係買嚟support呢班努力工作嘅寶寶們真係好值得」、「經過一定要入去睇吓，有好多特別手作，裏面的小幫手都好主動介紹不同作品給我們認識，介紹得好詳盡，大家都可以同佢哋傾吓偈。」

「匡智•手作」

地址：深水埗港鐵南昌站NAC14號鋪（收費區域內）

營業時間：12:00 - 20:00

圖片及資料來源：Threads@_tinghinn、匡智會

文：Y