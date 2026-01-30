Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

最新人情公價出爐！酒店/酒樓全部$1,000起？禮金創新高 新人平均借24萬結婚

人情公價2025｜收到親友的「紅色炸彈」卻不知道人情要封多少？當收到朋友的結婚請柬時，許多人共同的煩惱便是該封多少「人情」才算得體？這個金額往往沒有固定答案，並且會根據多種因素而變動，例如婚宴是設在高級酒店還是傳統酒樓、是午間還是晚間的宴會，甚至是自己會否出席，都會影響最終的金額。為此，婚訊平台生活易「生活易（ESDlife）」於今日（30日）發布了2025年的結婚消費調查結果，其中包含了最新的人情中位數，為大家提供一個實用的參考指標！

人情公價2025｜最新酒店/酒樓人情中位數調查 婚宴開支下跌人情不變

婚宴的地點與形式往往是決定人情金額的關鍵。一般而言，婚宴場地越是高級，例如在星級酒店或私人會所舉行，賓客給予的人情金額也相對較高。根據ESDlife最新調查數據，雖然婚宴酒席的平均開支稍有回落，但賓客的「人情」中位數卻保持平穩。

其中，高級酒店的人情中位數維持在$1,500，而一般酒店則為$1,000。私人會所及特色婚宴場地亦同樣維持在$1,000的水平。至於較大眾化的酒樓、午間婚宴、西餐廳及酒會，人情中位數則繼續保持在$800。

此外，對於一些非傳統婚宴場合，例如「邀請出席於婚姻註冊處/教堂的簽紙儀式」，人情中位數為$500；而「只派餅卡，沒有邀請出席婚禮/婚宴」的情況，人情中位數則為$300。

2025年人情公價大致分為六個等級：

  1. 高級酒店：$1,500
  2. 一般酒店、私人會所、特色婚宴場地：$1,000
  3. 酒樓、午間婚宴、西餐廳：$800
  4. 酒會：$800
  5. 簽紙註冊：$500
  6. 只派餅卡：$300

往年人情公價趨勢與2025年人情公價比較

  2020 2021 2022 2023 2024 2025
高級酒店 $1,500 $1,500 $1,500 $1,500 $1,500 $1,500
一般酒店 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000
私人會所 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000
特色婚宴場地 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000
酒樓 $800 $800 $800 $800 $800 $800
午間婚宴 $800 $800 $800 $800 $800 $800
西餐廳 $800 $800 $800 $800 $800 $800
酒會 $600 $600 $800 $800 $800 $800
簽紙儀式 $300 $300 $500 $500 $500 $500
只派餅卡 $100 $100 $300 $300 $300 $300

新人借貸結婚成趨勢！平均借24萬搞婚禮

在低息環境下，新人理財模式出現轉變。調查結果顯示，有23%的新人會考慮借貸以支付婚禮的部分開支，估算近萬對新人或因此而借錢，平均貸款額高達$242,385，包括向銀行及財務公司私人貸款，以及信用卡貸款等，反映借貸已成為提升婚禮預算彈性的新選項。

婚宴模式大革新 分場宴請不同賓客

調查數據亦明確指出，單一晚宴的傳統正在被改變。選擇於午間及晚間皆舉行婚宴的新人比例上升，由5%增至6%；只辦午宴的新人亦微升至29%。與此同時，只辦晚宴的比例則由56%稍降至54%。這些數字的背後，反映了新人開始採納分場宴請不同賓客的更靈活慶祝模式，例如午間招待長輩、同事，晚間則與好友歡聚，讓慶祝活動更貼心。

場地選擇多元化 告別「倒模」婚禮

除時間上的轉變，新人對場地的要求也越來越高。調查顯示，選擇在酒店、私人會所、特色婚宴場地及西式餐廳舉辦婚宴的比例都有升幅，說明新人渴望一場獨一無二、能體現個人風格的婚宴體驗，而非一式一樣的「倒模」婚禮，從而推動了整個婚宴產業朝向更多元的方向發展。

婚宴項目開支2025：

婚宴項目開支分類

 2025年

2024年

與往年比較變幅

支出平均數

婚宴酒席

 $183,496

$187,758

-2%

結婚首飾及戒指

 $80,653

$94,542

-15%

蜜月旅行

 $46,803

$43,924

+7%

婚紗攝影

 $25,989

$26,499

-2%

婚禮 / 婚宴攝影攝錄

 $16,693

$16,269

+3%

婚紗禮服

 $13,603

$13,434

+1%

化妝髮型及其他

 $28,532

$27,653

+3%

總計

 $395,769

$410,079

-3%

禮金升至7萬創新高

籌備婚禮是不少準新人的甜蜜煩惱，當中各項開支更是一大學問。根據今年的調查結果顯示，結婚必要開支之一的「禮金」，其中位數由2020年的$50,000，持續上升至今年的$70,000水平。年間增幅顯著，其中2024年至2025年間的增長尤為明顯，顯示出新人及家庭對婚禮傳統禮節的重視程度有增無減。

往年禮金中位數與2025年禮金中位數比較

年份 禮金中位數
2025 $70,000
2024 $68,888
2023 $68,888
2022 $68,000
2021 $60,000
2020 $50,000

「造人大計」有改！7成新人計劃2年後生B

調查亦指出新人的生育意願有所提升，有7成人計劃婚後2年內「造人」。受訪者認為，提高新生嬰兒獎勵金、延長有薪產假及提高子女免稅額等政策，都是提高生育意願的關鍵因素，同時「遲婚」現象也可能促使新婚夫婦更積極地規劃家庭。

逾半數新人蜜月豪揀歐遊！內地遊成新熱點 

蜜月旅行不單是婚禮的完美句點，更是新人共創珍貴回憶的開端。根據調查顯示，蜜月旅行是本年度婚禮開支中升幅最高的項目。其中，有52%新人選擇歐洲作為蜜月地點，顯示他們更願意為「一生人一次的重要經歷」投入預算，追求極致浪漫的長線遊。

而其他傳統的Honeymoon熱點亦不乏粉絲，如揀日本及馬爾代夫的新人比例分別為62%及17%，與去年相約。值得注意是，選擇中國內地為蜜月地點的新人比例逐年上升，有3%的增長，顯示內地多元的自然風光和文化景觀，正逐漸成為香港新人的蜜月新選項。

 

