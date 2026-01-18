移加港女貪玩 結婚鑽戒遺失冰天雪地！遍尋不果發文求救：好對唔住我老公 好心人1招搵返感動網民

冬天時能在會下雪的地方固然開心，但隨時會「樂極生悲」！日前有名移居加拿大多倫多的香港女生，在玩雪時，意外將結婚的鑽石戒指拋進雪堆中，遍尋不果，只好在社交平台Threads上發文求助。豈料在短短2小時內就有好心人成功尋獲鑽戒！事件引起逾數千名網民熱議，更大讚「人間有愛」。

移居加拿大港女貪玩雪！冰天雪天下遺失結婚鑽戒 Threads發文求助

該名女生日前於社交平台Threads上發文，指移居的加拿大多倫多近日大雪，她一時貪玩「拎起啲雪玩，一拋就連埋隻戒指飛走，埋咗喺雪底」，大呼「我跌咗隻結婚戒指！」。雖然她與丈夫在雪中努力尋找，可惜找了3小時無果，「手指腳指凍到痹曬」，令她非常絕望，更認為自己「好對唔住我老公，因為係佢揀咗好耐同辛辛苦苦儲錢買」。

由於這枚鑽戒對事主夫婦二人來說意義重大，因此她於Threads上發文，希望透過網絡的力量，呼籲網民幫忙，「懇請大家幫忙轉發同留意一下，希望溶雪之後可以有一絲希望搵得返」，並指「隻戒指真係對我哋好重要」，承諾「會有薄酬」。

引逾千名網民留言 獲好心人尋回︰我哋開心到失控

帖文一出，隨即引來大量網民關注及轉發，至今已有逾2000個回應，不少人更留言為她打氣。但令人意想不到的是，在事主發文後短短2小時後，就有一名好心網民及其外國人朋友，帶同金屬探測器，駕車親赴遺失鑽戒的現場，無懼風雪及寒冷天氣尋找。最後，熱心網民終成功在雪堆中尋回鑽戒，並於約4小時後物歸原主。

該名好心人找到鑽戒的一刻，更立即在Threads上報喜，「已經搵到樓主交收…同埋係用metal detector（金屬探測器）！我哋小小開心到失控」。事主亦隨即回覆：「好多謝你哋，好感動」，字裡行間流露出失而復得的喜悅。

人間有愛 感動網民：睇到都有啲眼濕濕

這次「雪地遺失鑽戒」事件，結局圓滿，不少網民都為事主感到高興，大讚「人間有愛」、「成件事好有愛，睇到都有啲眼濕濕」。同時，亦有網民盛讚這次事件完美展現了香港人的效率」，「唔見咗戒指，癲！2個鐘真係有人搵得返，癲！4個鐘後交收埋，癲！」；亦有網民不禁讚揚社交平台的正面力量，「今次真係threads正確使用」。

資料來源︰Threads