中港女生妝容大不同？港漂憑3點分辨「寫在臉上的價值觀」：沒有誰比誰高級

中港兩地除了生活習慣不同之外，就連化妝習慣也不一樣。近日，有港漂在社交平台上發佈影片，表示僅憑妝容即可分辨女生是香港本地人還是港漂，並列出中港女生妝容的3大差別：粉底色號、底妝完整度及唇色。他強調，這不僅是審美偏好，更象徵兩地不同的價值觀取向，因此「沒有誰比誰更高級」，即看下文了解詳情。

中港女生妝容大不同？港漂憑3點分辨「寫在臉上的價值觀」

近日，有港漂在Instagram上以「臉上的價值觀」為題發佈影片，列出中港女生妝容3大差異：粉底色號、底妝完整度及唇色。

樓主表示，香港女生偏愛小麥色粉底，不會刻意掩蓋雀斑、細紋或毛孔，保留皮膚的自然紋理。樓主指出，其原因是黝黑膚色在香港語境裡，反而是一種資本的象徵、健康與閑暇的炫耀，「黝黑的膚色代表著我有時間去行山，我有資本去出海曬太陽，潛台詞是：我的生活過得很好。」

相反，內地女生追求「極緻的完美」，會化「冷白皮」、「磨皮」般的底妝，並塗上鮮艷的唇色。樓主稱這是「一種時刻準備好的面對鏡頭的高精度審美」，務求讓自己更突出，「它的底層邏輯是：我要白、我要亮，我要在人群中第一眼就被看到。」

兩種妝容代表兩地價值觀：沒有誰比誰高級

樓主表示，兩種妝容代表兩種不同的人生排序：港式妝容是「低維護成本」，目的是取悅自己，因此不怕瑕疵；内地妝容則是「高投入成本」，是為了驚艷別人，因此不允許失誤，「沒有誰比誰更高級，一個在展示生命力，一個在展示精緻感。」

有網民認同樓主所言，「是的，大陸人粉底真很白，有點恐怖」；也有網民表達自己的意見，強調「自然就係最好」、「白皙的粉底或許代表著某種地位，但並不自然。相反香港女生更注重個性，更懂得自在做自己。」

