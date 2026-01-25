港女回憶疫情竹篙灣隔離生活 日日食橙/與營友WhatsApp傾計 網民最懷念1「名物」：唯一最好食嘅餐

2020年初爆發新冠肺炎疫情，為了避免病毒傳播，政府興建竹篙灣社區隔離設施，提供設施予密切接觸者進行強制檢疫。該設施於2023年3月正式關閉，近日有網民在Threads發文，表示「有幾多人之前covid曾經住過竹篙灣？」，並回憶疫情時於竹篙灣的隔離生活。帖文隨即引起不少網民共鳴，不少有經驗者紛紛留言，指當時每天都會食橙、與營友WhatsApp傾計等，甚至有網民直言是「近十年嚟最free嘅7日」；也有網民最懷念一「名物」，「唯一最好食嘅餐」、「一定要食！」即看下文了解詳情。

港女回憶疫情竹篙灣隔離生活 日日食橙/與營友WhatsApp傾計

近日，有網民在Threads以「有幾多人之前covid曾經住過竹篙灣？」為題發文，回憶疫情期間在竹篙灣的隔離生活。樓主指，當時入住隔離設施7日，每天都會與營友在WhatsApp聊天，「嗰陣時有個WhatsApp group，營友每日喺group吹水渡（度）過每一日。」

帖子隨即引來眾多「有經驗者」留言，有網民指當時生活「好爽」，「我住咗竹篙灣14日，真係好開心。擺低份工，攞正牌唔覆message，真係好爽。由細到大，未試過自己一個一間房，更加未試過間房有陽光！離營嘅時候，真係依依不捨」、「嗰時執齊晒PS4、Notebook、喇叭入去，用CSL送嘅100GB免費data睇戲同打機，過咗九日吃喝玩樂茶嚟水到嘅me time，其實都幾疏肝！」、「近十年嚟最free嘅7日，自己一間大房，無憂無慮，無限冷氣，免費sim data，飯來張口，衣來伸手。」

網民最懷念1「名物」：唯一最好食嘅餐

此外，有不少網民對隔離營的膳食印象深刻，「記得嗰時派橙晚晚喺度食橙，成日叫佢哋俾零食我食」、「最記得入得竹篙灣一定要食雞髀飯，另外係要揀印度餐」、「剩係記得日日嘅餸都有生粉水+黃色嘅菜，搞到我而家都唔食有生粉水嘅餸。」

不少網民均提到「名物」雞髀飯，直言是「唯一最好食嘅餐」，「入咗去14日……食到兩次雞髀飯，其餘幾乎每餐都係叫宗教餐，d味算係最好食，長米飯幾過癮」、「我住咗8定9日，食咗2餐雞髀，應該一星期7日得一次雞髀，跟住就會routine」、「我記得group友話一定要揀雞髀餐」、「每日瞓醒覺就有橙食，逢星期四有雞髀飯，咁至係人生！」

圖片及資料來源：Threads@g_for_gy

文：Y