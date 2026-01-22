Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

睇衣著分貧富？港人憶上流酒會往事 公開真正富人只有這穿搭 網民：個人已經係名牌

飲食
更新時間：14:52 2026-01-22 HKT
發佈時間：14:52 2026-01-22 HKT

早前有網民提出「30歲還穿UNIQLO該醒了」，隨即在網上引起熱話，討論應否以衣著定義貧富。最近，有港人在社交平台分享，由「30歲穿UNIQLO」事件憶起昔日統籌上流酒會的往事，指當時不少自詡是上流社會的人士都會穿上名牌訂製服裝，但原來真正富人只會有這穿搭，有心水清網民表示：「人哋已經係名牌」。詳情即看下文！

港人憶上流酒會往事 自詡上流人士穿「戰衣」 真正富人只穿這些？

有港人近日於Threads發文，稱早前看到一篇引起網絡熱話的文章「30歲還穿UNIQLO該醒了」，令其憶起一件「好笑舊事」。樓主表示，早年曾籌辦一場開幕酒會，其中一名嘉賓為鄭姓名流，而貴為主辦方的客人則是「自詡係上流人士、Dior常客」。在酒會開始前，客人向樓主表示：「而家要去換戰衣埋佢身先」，及後，她看到對方身穿一套「十季前成衣款的大紅Dior連身裙」現身。

當鄭姓名流到場，樓主看到對方身旁簇擁著有十多名身穿「頂級名牌戰衣」跟班、傍友，「成班人嘅碼頭個個六位數起跳，要訂造有訂造，要名錶有名錶。」當時，該位鄭姓名流卻只身穿「UNIQLO羽絨搭裇衫西褲，襯對舊皮鞋。Apple Watch」，然而在場所有人卻「爭先恐後要討好佢老人家」，形容場面誇張，「上流寄生族都拍唔到」，慨嘆不能光憑服飾定義一個人的身份地位。

網民心水清「：人哋已經係一個名牌」

樓主憶述的經歷引來網民熱議，有人表示：「誠哥都係戴緊隻$3000精工」、「我識個政府高官都係住北角60年舊樓」、「爬上社會頂流唔係一定要靠錢」。有心水清的網民留言指：「人哋已經係一個名牌，仲駛鬼著名牌」。

文：TF

資料及圖片來源：Threads、UNIQLO

延伸閱讀：京東推家電「公屋專享優惠」！全屋電器¥1758起包晒 雪櫃/洗衣機/電飯煲 平香港買近$3000 1件免運費送上門

 

————
 

最Hit
財政預算案2026懶人包︱幾時公布？會否派錢？即睇免稅額/消費券/長者福利等各方建議
社會
8小時前
財政預算案2026｜長者自住物業可豁免交差餉？政府「落閘」：令寬減機制變複雜
01:51
財政預算案2026｜長者自住物業可豁免交差餉？政府「落閘」：令寬減機制變複雜
社會
18小時前
大埔屋邨「頭七蠟燭」被擅自清走 戶主怒轟無通知 夜更保安「無間道」式爆內幕｜Juicy叮
大埔屋邨「頭七蠟燭」被擅自清走 戶主怒轟無通知 夜更保安「無間道」式爆內幕｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-21 14:20 HKT
大棋盤即時｜火災問責須視乎調查結果 消息：高官換馬另有玄機
大棋盤即時｜火災問責須視乎調查結果 消息：高官換馬另有玄機
政情
1小時前
日本製電視最後堡壘失守 中資全面承接Sony及BRAVIA 盤點5大日企退場
01:25
日本製電視最後堡壘失守 中資全面承接Sony及BRAVIA 盤點5大日企退場
商業創科
21小時前
66歲《香港早晨》台柱三代同堂慶祝結婚41周年 背景猛料碩士畢業曾任經理 前主持太太撞樣關菊英星味濃
66歲《香港早晨》台柱三代同堂慶祝結婚41周年 背景猛料碩士畢業曾任經理 前主持太太撞樣關菊英星味濃
影視圈
6小時前
「紙皮俠」港鐵鑽石山站橫行 電動單車扮紙盒駛落月台直入車廂 港鐵出手結局大快人心｜Juicy叮
「紙皮俠」港鐵鑽石山站橫行 電動單車扮紙盒駛落月台直入車廂 港鐵出手結局大快人心｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
大棋盤︱鄭震生閃電被炒 公僕用社媒靠自律 政務官：若真正「有料到」毋須經常刷存在感
大棋盤︱鄭震生閃電被炒 公僕用社媒靠自律 政務官：若真正「有料到」毋須經常刷存在感
政情
6小時前
炎明熹敞開合作大門迎姜濤天價轉會成最強同門 關心鍾柔美「被消失」望她安好
11:25
炎明熹敞開合作大門迎姜濤天價轉會成最強同門 關心鍾柔美「被消失」望她安好
影視圈
17小時前
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
樓市動向
3小時前