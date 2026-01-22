睇衣著分貧富？港人憶上流酒會往事 公開真正富人只有這穿搭 網民：個人已經係名牌

早前有網民提出「30歲還穿UNIQLO該醒了」，隨即在網上引起熱話，討論應否以衣著定義貧富。最近，有港人在社交平台分享，由「30歲穿UNIQLO」事件憶起昔日統籌上流酒會的往事，指當時不少自詡是上流社會的人士都會穿上名牌訂製服裝，但原來真正富人只會有這穿搭，有心水清網民表示：「人哋已經係名牌」。詳情即看下文！

港人憶上流酒會往事 自詡上流人士穿「戰衣」 真正富人只穿這些？

有港人近日於Threads發文，稱早前看到一篇引起網絡熱話的文章「30歲還穿UNIQLO該醒了」，令其憶起一件「好笑舊事」。樓主表示，早年曾籌辦一場開幕酒會，其中一名嘉賓為鄭姓名流，而貴為主辦方的客人則是「自詡係上流人士、Dior常客」。在酒會開始前，客人向樓主表示：「而家要去換戰衣埋佢身先」，及後，她看到對方身穿一套「十季前成衣款的大紅Dior連身裙」現身。

當鄭姓名流到場，樓主看到對方身旁簇擁著有十多名身穿「頂級名牌戰衣」跟班、傍友，「成班人嘅碼頭個個六位數起跳，要訂造有訂造，要名錶有名錶。」當時，該位鄭姓名流卻只身穿「UNIQLO羽絨搭裇衫西褲，襯對舊皮鞋。Apple Watch」，然而在場所有人卻「爭先恐後要討好佢老人家」，形容場面誇張，「上流寄生族都拍唔到」，慨嘆不能光憑服飾定義一個人的身份地位。

網民心水清「：人哋已經係一個名牌」

樓主憶述的經歷引來網民熱議，有人表示：「誠哥都係戴緊隻$3000精工」、「我識個政府高官都係住北角60年舊樓」、「爬上社會頂流唔係一定要靠錢」。有心水清的網民留言指：「人哋已經係一個名牌，仲駛鬼著名牌」。

文：TF

資料及圖片來源：Threads、UNIQLO

