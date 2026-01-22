「三邊落床炫富論」掀熱議！室內設計公司以1方法實現 網民反駁：同富無半點關係！

香港地寸金尺土，現時部分新建成的屋苑單位面積細小，能夠做到「三邊落床」是不少港人心中的理想。近日，有室內設計公司以一種手法實現「三邊落床」，並在社交平台上載圖片分享，並配上一句「喺香港，三邊落床係咪無聲炫富」，隨即被大批網民反駁其設計方式並非真正的「三邊落床」，更直言：「呢種床同富無半點關係！」

室內設計公司「三邊落床炫富論」掀熱議！利用1種設計方法實現

在寸金尺土的香港實現「三邊落床」，代表居住空間寬敝，不用將睡床放到房間牆邊角落，有一說法是富裕的象徵。近日，有室內設計公司在社交平台分享，在一個單位內利用地台方式實現「三邊落床」，並配上一句「喺香港，三邊落床係咪無聲炫富」。據照片所見，單位地下設有不同大小的地台，並利用整面牆放置儲物櫃，以增加屋內儲物空間。不過由於設置地台，令到樓底變矮，再加上「橫樑壓頂」，有網民質疑此為兩個房間製造出一大房的空間，認為感覺相對焗促。

網民反駁：同富無半點關係！

有網民認為此方法並不是真正的「三邊落床」，甚至反駁「地台床同富無半點關係！」、「成屋地台已經無資格炫富」、「落咩床，得張床褥，床架都無」。有曾使用地台床的網民表示，日後稍有經濟能力亦不考慮地台床，「啲罅全部都係塵同頭髮，好污糟」、「地台床嚟講，諗起要起張床褥搵嘢，未開始行動已經扭親呢度嗰度」。

有網民認為家中若有足夠空間根本不需要地台，「間屋夠位就唔駛做地台啦，富喺邊度？」、「要做地台就因為唔夠地方擺櫃，炫富？富位喺邊？」、「搞到好似閣樓，行路都要烏低嗰啲咁」。有網友則笑言：「俾你講到覺得我自己係有錢人」。

文:RY

資料及圖片來源:Threads