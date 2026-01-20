韓國戀綜《單身即地獄5》開播！超高顏值男嘉賓 韓國職業排球隊主將林成振、人氣模特兒宋承日

單身即地獄5｜Netflix的王牌戀愛實境節目《單身即地獄》系列，向來是綜藝界的熱門話題。萬眾期待的第五季在今日（1月20日）正式上線，本季不僅集結了來自各領域的魅力男女，更號稱將迎來史上最複雜的感情線，引發觀眾高度關注。本文率先為大家介紹其中4位「顏值天花板」男嘉賓的背景！

《單身即地獄5》今日開播！節目尺度大升級 超高顏值男嘉賓

作為Netflix韓國原創綜藝的大熱，《單身即地獄》憑藉獨特的「地獄島」與「天堂島」設定，加上高顏值的演出陣容，成功在全球範圍內掀起觀看熱潮。本季依然延續經典模式，所有單身男女將在物資有限的荒島上，憑藉自身魅力尋求配對，成功者才能贏得前往五星級酒店豪華約會的機會。

節目主持群除了由洪真慶、李多熙、圭賢、韓海等原班人馬坐鎮外，還有因第二季爆紅的Dex（金珍映），為節目點評增添火花。製作團隊透露在嘉賓選擇上做足了功夫，本季人數為歷代最多，他們不僅外貌出眾，才華也相當亮眼，預計將在「地獄島」上展開一場激烈的魅力對決。

《單身即地獄5》男嘉賓：《體能之巔》出身的怪物體格 具敏哲

具敏哲（구민철）曾是韓國海軍特戰隊（UDT）的一員，並參與過知名實境節目《體能之巔：百人大挑戰》。他外型冷靜沉穩，散發出強烈的「硬漢」氣息，堅毅的形象與節目中的荒島生存環境十分契合。

具敏哲 Instagram：【hodohodopo】

《單身即地獄5》男嘉賓：小狗系酒窩模特兒 宋承日

身高達183cm的宋承日（송승일）是一位外型清秀的模特兒，招牌酒窩和略帶高冷神秘氣質，讓他被視為本季的潛力黑馬。此前，他曾因與歌手Jamie的戀情而引起過一些討論。

宋承日 Instagram：【thdtmddlf】

《單身即地獄5》男嘉賓：百萬粉絲排球男神 林成振

身高193cm的林成振是韓國職業排球隊的主力球員。他因外貌與演員金秀賢有幾分相似，早已在社交媒體上積累了超高人氣，Instagram追蹤數已突破百萬。他在球場上的強大氣場與私下溫和的個性形成了鮮明對比。

林成振 Instagram：【limsungjinn】

《單身即地獄5》男嘉賓：藝術型小提琴家 Danny Koo

Danny Koo（대니구）是畢業於新英格蘭音樂學院的美籍韓裔小提琴家。他的個性陽光且健談，與其他較為內斂的男性成員形成對比。他出色的音樂才華和風趣的幽默感，或將成為他脫穎而出的關鍵。

Danny Koo Instagram：【dannykoo_boom】