《單身即地獄5》回歸！女成員背景／IG搶先看「田徑界Karina」金敏智、韓國小姐金高恩、地球小姐崔美娜

參加戀愛實境秀《單身即地獄》（Single's Inferno 5）究竟能帶來多大的名利雙收？上一季參賽者李時安日前便在節目中透露，出演後她的月收入尾數直接多了一個「0」，從千萬韓元級別飆升至上億。如此驚人的「吸金」效果，也讓外界更加好奇，即將登場第五季的女成員背景會有多強大，由「田徑界Karina」金敏智、前韓國小姐金高恩及地球小姐冠軍崔美娜領銜的陣容，在新一季引爆粉絲高度期待，她們的加入又將掀起何等波瀾？

《單身即地獄5》預告揭示 男、女成員大膽尺度 主持群：太瘋狂

除了華麗的參賽陣容，同步釋出的主預告片更預示了本季的刺激程度將全面升級。影片中，女參賽者們毫不保留地展現情感，從近距離的肢體接觸到「我想要你」、「怎麼樣？年下男的滋味？」等直球告白，火藥味十足。畫面更出現男女共睡一床，以及男性參賽者抱怨攝影機存在的場景，大膽尺度讓資深主持群洪真慶、李多熙、韓海、圭賢與Dex也齊聲驚呼：「第5季真的太瘋狂！」直言本季的戀愛濃度將是歷代最高。

「田徑界Karina」金敏智：兼具力量與美貌的國家級運動員

由於樣子與身形神似女團aespa成員Karina，因此被韓國網民譽為「田徑界Karina」的金敏智。現年29歲（1996年生）的她，是韓國國家隊級別的田徑好手，主攻400公尺與跨欄項目。金敏智不僅擁有神似女團成員Karina的亮麗外表，更因其健美的體態在運動圈小有名氣。此次踏上地獄島，粉絲們都相當好奇她脫下運動服、換上私服的模樣，並期待她以運動員的堅毅特質在節目中展現獨特魅力。

金敏智IG：

Instagram：arb0r_day





G-Dragon緋聞女友？前韓國小姐金高恩

下一位焦點人物，是2022年的韓國小姐金高恩。她最為人所熟知的，莫過於曾與G-Dragon傳緋聞，但當時雙方均以「好友」關係否認。然而，她更令人驚訝的背景是，其父親為前韓國國家足球員金賢洙。頂著選美冠軍與星二代的光環，金高恩的優雅氣質讓外界普遍預測她將是本季的「女王蜂」人選。觀眾們十分好奇，這位外表看似溫柔的韓國小姐，是否會遺傳父親的運動基因，在島上展現出乎意料的競爭力。

金高恩IG:

Instagram：goxnniee

首位韓國「地球小姐」冠軍：智慧與美貌兼備的崔美娜

本季的另一大亮點，是年僅26歲（1999年生）的崔美娜。她不僅是2021年的韓國小姐，更是首位在國際選美盛事「地球小姐」（Miss Earth）中奪得后冠的韓國佳麗。崔美娜畢業於美國伊利諾大學厄巴納-香檳分校（University of Illinois at Urbana‑Champaign），擁有流利的英語能力與出色的談吐。近期，她也透過電視劇《DNA戀人》展現了作為演員的潛力。集智慧、美貌與自信於一身的她，被看好將憑藉其知性魅力，在地獄島上吸引眾人的目光。

崔美娜IG:

資料來源:Netflix、minadori222@IG、goxnniee@IG、arb0r_day@IG

延伸閱讀：《單身即地獄》車炫承戰勝血癌 形容「像收到聖誕禮物」 解構白血病徵兆/成因