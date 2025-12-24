《單身即地獄》車炫承戰勝血癌 形容「像收到聖誕禮物」 解構白血病徵兆/成因

34歲南韓男星車炫承今年6月確診患上血癌（白血病）。積極治療半年後，他周一（22日）於社交平台宣布抗癌成功，更形容自己「像收到聖誕禮物一樣」。事實上，血癌可分為急性和慢性，屬於致命率較高的癌症，位列本港10大致命癌症之一，當中有哪些病徵可能代表患上血癌？

《單身即地獄》車炫承戰勝血癌 形容「像收到聖誕禮物」

車炫承是舞者出身，後來參與《單身即地獄》、《體能之巔：百人大挑戰》等真人秀而爆紅，更開始踏上演員之路。然而在今年6月，他被緊急送院，最終確診血癌，演藝活動一瞬間停擺。他坦言，一開始知道患上血癌時難以接受，也無法告訴任何人，每一天都充滿恐懼和迷茫。後來決定接受治療，努力戰勝病魔，並心懷希望能夠再次站上舞台。

車炫承周一（22日）在社交平台發文道：「這場看似永無止境的抗癌之戰終於劃上句號了」，驚喜宣布已經痊癒的好消息。他透露，抗癌期間一直擔心不能治好，也害怕出現腦出血、腦梗塞或心臟問題，感覺一切都在朝著糟糕的方向發展。但他想通了，如果自己的意志力變弱，情況只會加速惡化。

他分享自己抗癌半年的心態轉變，提到自己在化療初時因為疼痛的副作用覺得非常難受，某天身體既沒有發冷也沒有疼痛，護士檢查後卻告訴他已經高燒接近40°C，要即刻服用退燒藥。那一刻他才恍然大悟，了解到疼痛並非總是壞事，「即使是這種疼痛，也是我活下去的必經之路。」自此以後，他學會​​笑聲驅散恐懼和痛苦。對於成功戰勝癌魔，他表示原本不敢想像，現在感覺像是收到聖誕禮物一樣，以後會更好好地照顧自己。

甚麼是血癌？有分急性/慢性？

血癌又稱白血病，是香港十大致命癌症之一。根據本港醫管局資料，血液癌症源自血液、骨髓細胞或淋巴細胞病變，可分慢性與急性，主要有3大類，分別為白血病、淋巴癌、多發性骨髓瘤三類，當中也會分出多種病症。

白血病通常發病於骨髓，主要是因生長過程中產生細胞病變，造成不正常細胞大量增生，這些未成熟的病變白血球成為血癌，也可能會壓制正常骨髓造血功能。白血病可以分為骨髓性和淋巴性兩種，意指在骨髓造血過程中，最先發病的白血細胞源於骨髓系或淋巴系。除此之外，又會分為急性及慢性兩種：

1. 急性白血病

骨髓過度增生不正常的胚細胞（血癌細胞），積聚於骨髓內，進而壓制正常骨髓造血功能，嚴重影響身體功能；而血癌細胞也會擠進血液系統，在體內循環。急性白血病發展迅速，所以要及早醫治。常見的急性白血病有：

急性骨髓性白血病 (Acute myeloid leukemia - AML)

急性淋巴性白血病 (Acute lymphoblastic leukemia - ALL)

2. 慢性白血病

骨髓積聚了過多不正常、未完全成熟的白血球，不能正常運作，同樣地影響正常造血，但早期的慢性白血病，通常發展較為缓慢，甚至沒有病徵。常見的慢性白血病有：

慢性淋巴性白血病 (Chronic lymphocytic leukemia - CLL)

慢性骨髓性白血病 (Chronic myelogenous leukemia - CML)

患上血癌會出現哪些症狀？

血癌患者因正常造血受到影響，出現以下的徵狀：

正常白血球不足，增加感染機會：口腔發炎、喉嚨腫痛、小便灼痛、發燒、發冷、盗汗，嚴重的會導致肺炎、敗血病。

紅血球不足，引致貧血：臉色蒼白、暈眩、心悸、疲倦乏力，呼吸急促。

血小板不足，易於瘀傷和出血：皮膚會無故瘀傷或點狀出血，婦女經血增多或不止，出血部位有鼻腔、牙齦、大便、小便等，甚至腦出血。

其他徵狀：骨痛，頭痛，胸口痛，嘔吐，視力惡化，淋巴結腫大，脾臟腫大，體重下降。而個別患者，尤其是慢性白血病，可能完全沒有徵狀，直至身體檢査才發覺有異。

血癌有哪些成因/高危因素？

血癌的真正原因尚未知曉，但一些情況會增加風險：

65歲以上人士，風險會隨著年齡增加

暴露於大量輻射的環境

過往接受過某些抗癌藥物治療

長期暴露於化學物質：例如苯及其衍生物

病毒感染

吸煙

與基因遺傳有關：例如唐氏綜合症

其他血液疾病的病史：例如骨髓發育不良症

延伸閱讀：醫生盤點10類皮疹紅腫 自測癌症徵兆 全身變紅或患5種癌？

---

相關文章：

57歲台灣主持人沈玉琳確診血癌 解構血癌高危因素/症狀 哪些人易中招？

23歲男牙肉腫脹出血 昏迷送院揭患血癌 提防17種症狀 頭痛也是警號

癌症年殺1.4萬港人 專家教防癌13招 多吃5類食物不易患癌

醫生推薦2款自製蔬果汁 每早喝1杯當早餐 防癌/抗衰老/穩血壓