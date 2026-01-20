港男$80入會報讀工聯會興趣班！學齊瑜伽/二胡/烹調咖哩/英文 附6大人氣課程推介

近年不少機構均有推出各類型興趣班課程，以迎合市民自我增值的需求，當中工聯會進修中心是不少人的熱門之選，提供超過3,000種課程，成為不少打工仔、長者及家庭主婦的「興趣班首選」。近日，有網民在社交平台上發文，只需$80入會，即可報讀工聯會興趣班，包括瑜伽、拉二胡、烹調咖哩、學習英文等。帖文引起網民熱議，不少網民大讚工聯會課程性價比高，直言「探索下興趣係幾好。」本文將整理工聯會6大人氣興趣班課程，即看下文了解詳情。

港男$80入會報讀工聯會興趣班！學齊瑜伽/二胡/烹調咖哩/英文

近日，有網民在Threads上發文，指自己為參加工聯會的瑜伽拉筋班，以$80加入會員，又稱以往曾參加過其他興趣班，如烹調咖哩、拉二胡、英語班等，大讚興趣班種類相當多元，「工聯會搞嘅興趣班內容都幾廣泛。」帖文引起網民熱議，不少網民大讚工聯會課程性價比高，適合在職人士學興趣，「探索下興趣係幾好」、「認真，如果唔知自己有無興趣想平平地試下，工聯會係抵玩」、「工聯會啲班用嚟入門探索下興趣係幾好的。」

也有網民對課程有疑問，「係咪俾完年費，參加每個課程又要再收費㗎？」、「瑜伽班上堂係後生多定老人家多？」對此樓主回覆：「俾完年費參加興趣班平少少」、「未知，要上過先知，不過都預咗多數老人家。」

工聯會6大人氣課程推介！ 葡萄酒/西餅製作/日語/韓語

工聯會興趣班涵蓋不同主題及技能，以經濟實惠的價格帶來豐富的學習體驗，以下為6個人氣課程推介：

1. 鎖匠訓練班

課程為基本鎖匠訓練，教授一般日常最通用之七種鎖類：包括珠鎖（PIN TUMBLER LOCK）、房門鎖（喇叭鎖）、雙膽鎖、櫃桶鎖、信箱鎖、掛鎖及壽桃片鎖（LEVER 鎖）基本開鎖認識等之應用、結構操作、裝配及配匙。完成課程及考試合格者，可申請由香港鎖匠學會與本中心簽發之證書。

入學資格：年滿18歲或以上之人士

課程：全期6課，每課3小時

費用：全期$2810（包括基本工具及實習材料費約$600）

2. 葡萄酒課程基礎班

課程為剛開始學習葡萄酒知識的人士而設，適合葡萄酒業界的新手，或有意培養葡萄酒相關興趣的人士，主要幫助學員了解世界上主要的葡萄品種，其所種植地區以及其生產的葡萄酒的風格，期間將品試8款有品質的世界葡萄酒款，讓學員在一個輕鬆的氣氛下，即場實習所學。

課程內容包括：學習葡萄酒產區及歷史；分辨風格及口味；正確使用開瓶器和開香檳技巧；葡萄酒的醒酒過程及儲存條件；品試的先後次序、技巧；準確地描述這些葡萄酒；分辨酒標內容及文字注釋； 葡萄酒與食物的配搭。

入學資格：年滿18歲或以上之人士

課程：全課程共7小時

費用：全課程$800（包括材料費）

3. 西餅、蛋糕製作精選實習班

課程為實習課程，除導師講解及示範外，學員可在課堂上親自製作及品嚐自己的製成品。課程會教授的糕餅款式包括：洋酒黑車厘子批、櫻花仁曲奇、鳳梨酥、煮鳳梨酥餡、棋盤蛋糕、虎皮旋風卷、雙層芝士Brownie蛋糕等。

課程：全期10課， 每課3小時

費用：全期$2200（包括實習材料費）

4. 初級攀岩訓練課程

「攀岩」是攀山運動中非常重要的一環，其中包括高山之必備技術與知識，是登山人士及資深行山人士的必修課程。課程藉著讓學員認識攀山與攀岩的關連，使初學者正確地理解攀岩的觀念及了解危險所在。課程由本中心與香港岳峰攀石會合辦。課程理論與實習兼備，共分兩課進行。學員必須出席全期課程，並經教練評審合格後，方可申請初級攀岩證書，證書費需另付。

課程內容包括：攀石概念、岩石認識、器材認識及使用、應用繩結、 攀爬口號、基本防護法、各式攀爬法、懸崖下降法、攀石公德等。

入學資格：年滿16歲或以上身體健全之人士（18歲以下之參加者必須由家長或監護人簽署同意聲明）

導師：由一級或二級攀岩教練任教

費用：全課程$660

5.日語初班

課程專為初學日文人士而設，特別注重日語之字母基本發音，日常簡單應對會話，以求在一個短時間內，掌握基本日文知識。

課程：全期12課， 每課1小時30分

費用：全期$830

6.韓語初階

課程教授韓語之基本拼音、日常會話及句型結構，注重不同場合之會話及應對。

課程：全期12課， 每課1小時30分

費用：全期$790

