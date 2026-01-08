地區康健中心健身設施超新淨！完成1條件可免費用 網民大讚：器材新過康文署！

隨著近年健身運動成為熱潮，市民如想使用平價健身室，除了可以到康樂及文化事務署（康文署）提供的健身室，原來各區陸續落成的地區康健中心亦設有免費健身設施，有港人日前分享使用體驗，只需完成1個條件即可免費使用，不少網民更大讚「（健身）器材新過康文署！」詳情即看下文！

地區康健中心健身設施超新淨！完成1條件即可免費使用

日前，有港人於社交平台發文分享在地區康健中心免費使用健身設施的體驗，表示參加地區康健中心的體適能健康運動課程，通過評估獲得證書後，「可在各區中心，免費申請使用健身器材。」同時分享健身器材照片，獲不少網民大讚器材簇新，「器材比康文署更新」、「正喎，靚過康文（署）」。

其後，樓主在留言補充道，持有香港身份證登記成為中心會員即可報名，而參加體適能健康運動課程需要進行抽籤，中籤者需進行3小時的課程，完成後通過考核可獲發「體適能健康運動課程證書」，其後需要「每期填表申請用器材」，惟人數眾多「未必次次抽中」。除了地區康健中心，亦可自行登記使用康文署健身設施。

全港設18地區康健中心/地區康健站 南區/荃灣/屯門設健身設施

政府近年致力推廣健康生活以及推動基層醫療發展，並與各非政府組織合作，在各區設立地區康健中心或地區康健站，為市民提供健康推廣、健康評估、慢性疾病管理及社區復康等服務，部分更設有器械運動區、痛症管理室、體適能訓練室等。目前全港共有10間地區康健中心以及8間地區康健站，目標是將現有的地區康健站升級為地區康健中心。

提提大家，並非每間地區康健中心都有提供免費健身設施。翻查官方資料，南區、荃灣及屯門的地區康健中心設有較大型的器械運動區及免費健身設施供市民使用，至於「體適能健康運動課程證書」課程則為不定時舉辦。有關設施及課程詳情可向各區地區康健中心查詢。

各區地區康健中心：

地區康健中心 地址 服務時間 中西區地區康健中心 上環德輔道中308號7至8樓 星期一、三、五、六：上午 10 時至晚上 8 時、星期二及四：上午 10 時至晚上 9 時、星期日及公眾假期：休息 東區地區康健中心 柴灣小西灣富欣道11號小西灣康健綜合大樓10樓至12樓 星期一、三、五、日：上午10時至晚上8時、星期二及四：上午11時至晚上 9 時、星期六及公眾假期：休息 南區地區康健中心 黃竹坑香葉道28號嘉尚匯21樓 星期一、五：上午11時至晚上9時、星期二至四、六：上午10時至晚上8時、星期日：上午10時至下午2時、公眾假期：休息 深水埗地區康健中心 深水埗石硤尾邨美禧樓2樓201A 星期一、二：上午10時至晚上9時、星期三至六：上午10時至晚上8時、星期日：上午10時至下午2時、公眾假期：休息 黃大仙地區康健中心 九龍鑽石山啟鑽苑啟鑽商場2樓 星期一至六：上午10時至晚上9時（星期一至四：延長服務至晚上9時）、星期日：上午10時至下午2時、公眾假期：休息 油尖旺地區康健中心 旺角廣東道1047號 星期一、三、五、六：上午10時至晚上8時、星期二、四：上午10時至晚上9時、星期日：上午10時至下午2時、公眾假期：休息 葵青地區康健中心 葵涌葵昌路51號九龍貿易中心第2座30樓 星期一至四及星期日：上午10時至晚上8時、星期五、六：上午10時至晚上9時、公眾假期：休息 荃灣地區康健中心 荃灣楊屋道荃灣88商場9樓3及5號舖 星期一至四：上午10時至晚上8時、星期五、六：上午10時至晚上9時、星期日：下午2時至下午6時、公眾假期：休息 屯門地區康健中心 屯門新墟青山公路133號玫瑰花園商場1樓 星期一至六：上午10時至晚上9時、星期日：下午2時至下午6時、公眾假期：休息 元朗地區康健中心 元朗天水圍北天秀路8號天一商城2樓 星期三、五、六及日：上午10時至晚上8時、星期二、四：上午10時至晚上9時、星期一及公眾假期：休息

各區地區康健站：

地區康健站 地址 服務時間 灣仔地區康健站 銅鑼灣禮頓道119號公理堂16樓 星期一、三、五：上午9時至下午5時30分、星期二、四：上午9時至晚上9時、星期六：上午9時至晚上7時、星期日：上午9時至下午1時、公眾假期：休息 九龍城地區康健站 土瓜灣旭日街9號港圖灣地下 星期一、三、五、六：上午10時至晚上7時、星期二、四：上午10時至晚上9時、星期日：上午10時至下午2時、公眾假期：休息 觀塘地區康健站 觀塘協和街130號基督教聯合醫院J座4樓 星期一、三、五、六：上午10時至下午6時、星期二、四：上午10時至晚上9時、星期日及公眾假期：休息 離島地區康健站 新界大嶼山東涌下嶺皮2536號B座 星期一至四：上午9時至下午6時、星期五、六：中午12時至晚上9時、星期日：早上9時至下午1時、公眾假期：休息 北區地區康健站 上水龍琛路48號上水匯901室 星期一、四、六：上午9時至下午6時、星期二：上什11時至晚上8時、星期三、五：中午12時至晚上9時、星期日：早上9時至下午1時、公眾假期：休息 西貢地區康健站 將軍澳寶林邨寶寧樓3樓311-312及325-326室 星期一、三、五、六：上午9時至下午6時、星期二、四：上午9時至晚上9時、星期日：早上9時至下午1時 沙田地區康健站 沙田鄉事會路138號新城市中央廣場2座15樓1520室 星期一、三、五、六：上午9時至下午5時30分、星期二、四：上午11時至晚上9時、星期日：早上9時至下午1時、公眾假期：休息 大埔地區康健站 大埔安埔路12號富善商場1樓F115至F116室 星期一、三、五、六：上午10時至下午6時、星期二、四：上午10時至晚上9時、星期日：早上9時至下午5時、公眾假期：休息



文：TF

資料及圖片來源：Threads、地區康健中心

————

