港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊

近年，觀塘海濱公園成為年輕一代的熱門聚腳地，觀塘繞道天橋底一帶更聚集不少餐廳、小食亭及短期主題商店，為社區增添活力。最近，有網民在社交平台分享，指發現觀塘海濱新設一間24小時無人便利店，原本只是想「入去兜個圈」，誰知在離開時卻發現大門自動鎖上，導致被困店內，且必須做1事方可離開。帖文引起網民熱議，有網民直言「停電就大鑊」，即看下文了解詳情。

港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決

近日，有網民在Threads發文，指觀塘海濱新開一間名為 「AQUAHUB 夜航智能店」的24小時無人商店。根據事主上傳的影片可見，便利店內出售各式飲品、零食及雨傘等商品，門外雖然張貼「試業中歡迎掃碼進入」的告示，惟實際上只需輕推門即可進入，正當事主準備離開時，卻發現大門自動上鎖，一度被困店內。

事主在影片中提到，一旦進入商店，無論是否消費，離開商店均須使用WeChat掃描QR Code解鎖，「如果你無WeChat嘅話，你就會被人困住咗。」事主手機並沒有安裝WeChat，曾嘗試按下紅色「呼叫客服」按鈕，惟「試咗10分鐘都冇反應」，最終無奈只能爬窗才成功脫困。

網民：停電就大鑊

帖文引起網民熱議，有網民質疑此設計或違反香港消防條例，「會畀人反鎖嘅房間好似係違反消防條例？」、「一定要用Wechat，你唔可能要人掃code先走得喎，著火點算，唔啱例」、「唔會違反香港嘅走火條例？」

也有網民認為此類無人商店使用極不方便，「停電就大鑊」、「出唔到去，仲要打長途電話，好奇冇電話點算？」、「淨係可以用WeChat咁落後」、「外國遊客入咗就GG」、「入到去裏面然後無電咁點算呀？」、「大陸咁，當個個都可以掃code，電話冇電都死啦」。

