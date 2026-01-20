Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊

生活百科
更新時間：15:32 2026-01-20 HKT
發佈時間：15:32 2026-01-20 HKT

近年，觀塘海濱公園成為年輕一代的熱門聚腳地，觀塘繞道天橋底一帶更聚集不少餐廳、小食亭及短期主題商店，為社區增添活力。最近，有網民在社交平台分享，指發現觀塘海濱新設一間24小時無人便利店，原本只是想「入去兜個圈」，誰知在離開時卻發現大門自動鎖上，導致被困店內，且必須做1事方可離開。帖文引起網民熱議，有網民直言「停電就大鑊」，即看下文了解詳情。

港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決

近日，有網民在Threads發文，指觀塘海濱新開一間名為 「AQUAHUB 夜航智能店」的24小時無人商店。根據事主上傳的影片可見，便利店內出售各式飲品、零食及雨傘等商品，門外雖然張貼「試業中歡迎掃碼進入」的告示，惟實際上只需輕推門即可進入，正當事主準備離開時，卻發現大門自動上鎖，一度被困店內。

事主在影片中提到，一旦進入商店，無論是否消費，離開商店均須使用WeChat掃描QR Code解鎖，「如果你無WeChat嘅話，你就會被人困住咗。」事主手機並沒有安裝WeChat，曾嘗試按下紅色「呼叫客服」按鈕，惟「試咗10分鐘都冇反應」，最終無奈只能爬窗才成功脫困。

網民：停電就大鑊

帖文引起網民熱議，有網民質疑此設計或違反香港消防條例，「會畀人反鎖嘅房間好似係違反消防條例？」、「一定要用Wechat，你唔可能要人掃code先走得喎，著火點算，唔啱例」、「唔會違反香港嘅走火條例？」

也有網民認為此類無人商店使用極不方便，「停電就大鑊」、「出唔到去，仲要打長途電話，好奇冇電話點算？」、「淨係可以用WeChat咁落後」、「外國遊客入咗就GG」、「入到去裏面然後無電咁點算呀？」、「大陸咁，當個個都可以掃code，電話冇電都死啦」。

圖片及資料來源：[email protected]

文：Y

延伸閱讀：港男幫襯連鎖卡拉OK力數8宗罪 歌單無更新/食物質素不如前 1舉動疑為執笠先兆：根本已經無心戀戰
 

最Hit
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
生活百科
21小時前
前TVB金牌台柱舊愛老來得女改變一生 「餅印女」終擺脫老竇影子 五官清秀氣質驚人似媽咪
前TVB金牌台柱舊愛老來得女改變一生 「餅印女」終擺脫老竇影子 五官清秀氣質驚人似媽咪
影視圈
7小時前
飲用水風波︱政府撤回向陳嘉信頒授銀紫荊星章決定 稱陳嘉信作為部門首長應承擔責任 另懲處三名物流署人員包括首長級
02:43
飲用水風波︱政府撤回陳嘉信銀紫荊星章 稱部門首長應承擔責任 另懲處物流署3人員包括首長級
政情
5小時前
筲箕灣燒味店突爆紅！食客震驚「傻咗勁多人」 心水清網民解釋1原因所致：呢間好食又唔貴！
筲箕灣燒味店突爆紅！食客震驚「傻咗勁多人」 心水清網民解釋1原因所致：呢間好食又唔貴！
飲食
22小時前
大寒天氣︱天文台：今晚起轉涼、明起連續三日寒冷 「濕凍」夾擊體感溫度或更低 遠超上次降溫
大寒天氣︱天文台：今晚起轉涼、明起連續三日寒冷 「濕凍」夾擊體感溫度或更低 遠超上次降溫
社會
7小時前
旅客可乘搭直升機俯瞰阿蘇火山。資料圖片
00:42
日本阿蘇火山觀光直升機失蹤 消防徒步搜救1男1女台灣旅客
即時國際
2小時前
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
商業創科
2026-01-19 10:25 HKT
胡楓94歲生日羅蘭罕有「失場」四大曾孫一句冧爆太公 大曾孫完美遺傳俊俏基因
胡楓94歲生日羅蘭罕有「失場」四大曾孫一句冧爆太公 大曾孫完美遺傳俊俏基因
影視圈
2026-01-19 16:00 HKT
曾連開11店！內地連鎖雜貨超市「好特賣」葵芳店結業 昔憑$2可樂發圍 網民：幾個月前已冇乜零食賣
曾連開11店！內地連鎖雜貨超市「好特賣」葵芳店結業 昔憑$2可樂發圍 網民：幾個月前已冇乜零食賣
生活百科
21小時前
飲用水風波︱陳嘉信不停退休金？ 楊何蓓茵：下屬未及時上報故無疏忽
飲用水風波︱陳嘉信退休金「袋袋平安」？ 一文睇清涉事人員責任及後果
政情
3小時前