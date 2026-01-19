Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港男幫襯連鎖卡拉OK力數8宗罪 歌單無更新/食物質素不如前 1舉動疑為執笠先兆：根本已經無心戀戰

生活百科
更新時間：15:11 2026-01-19 HKT
發佈時間：15:11 2026-01-19 HKT

曾幾何時，香港連鎖卡拉OK店百花齊放，不論歌單以及食物質素都有保證，成不少港人的休閒好去處。惟近年因音樂串流平台及私人派對房間等興起，連鎖卡拉OK幾乎已成夕陽行業，部分大集團旗下的卡拉OK分店亦相繼結業。近日，有港男在網上分享惠顧一間本地大型連鎖卡拉OK分店的不愉快經歷，更力數8宗罪，批評店方「無心戀戰」，更「大膽估下應該捱唔到2027」。詳情即看下文！

港男幫襯連鎖卡拉OK力數8宗罪 

近日，有港人在社交平台Threads發「警世文」，稱深知「K房變夕陽工業，都非一朝一夕嘅事」，但本著支持的心態，於是決定事隔兩年再光顧一間本地連鎖卡拉OK。然而，由預約開始至到店後的經歷均未能令人滿意，更力數8宗罪，直言「你想執笠，我嚟幫你」。

事主表示，當日透過WhatsApp向銅鑼灣分店訂位，惟店方「回覆勁慢」，甚至是一行人抵達現場後，職員方才解釋「想覆返但我哋已經到咗」，形容全店彷彿只有「一千零一個員工」。而當事主詢問能否續會員時，職員才告知原來店方已停止招收會員，質疑是「執笠先兆」。

昔日光顧連鎖卡拉OK會有職員引路入房，而事主表示今次需要「自己搵房」，「感覺好似自助K房」；在點食物時，致電予服務台卻「打咗5分鐘冇人聽」，打算走出房外找職員，但身處樓層「一個職員都冇」，後來「落返2樓reception（接待處），個男職員都唔見埋。」

食物質素大不如前 歌單無更新連字幕都冇？

至於食物質素亦令事主感到不滿，「想要牛柳粒炒飯又冇，想要豚骨拉麵又冇」，食物款式「得30款都備唔夠料」，而且這間卡拉OK店以往提供的食物向來有質素，指「就算唔唱歌，去食個晚餐都唔失禮」，惟現時「連食物質素都keep唔到，全部唔好味。」

事主續指，原本光顧這間卡拉OK是因其歌庫有獨家新歌，然而到場後始發現歌庫久未更新，「用背脊唱情歌依啲半年前嘅歌又冇，陳伯（陳柏宇）我所看見的未來又冇」。至於其他較新的歌目則只有MV版本，連卡拉OK常設的變色字幕都欠奉，「畀$185一位入嚟睇MV，我何不留返喺屋企，開住YouTube premium任唱呀？」就連男廁都有問題，「尿兜封晒垃圾膠袋」、「廁板都爛埋無人整」。

事主總結時，認為該連鎖卡拉OK管理層已經「無心戀戰」，「估計事實就係租約未完，佢都只係硬頭皮開舖」，又認為「做好自己服務同Facilities同口碑，先值得香港人嚟幫襯㗎？」他又再補充指，今次相信是「最後一次嚟」，但重申「唔覺得係依度職員嘅問題，佢哋都係打工，請幾多人返工係管理層決定。」更大膽推斷：「以上觀察，大膽估應該捱唔到2027。」

網民形容：似係等Last Day嘅打工仔

不少網民都就以上事件留言，有網民以「打工仔」作比喻：「佢而家就好似一個已經遞咗信confirm埋幾時last day嘅打工仔咁，做咩都係大晒。」有不少人更表示有同感，「想食嘅嘢都冇，真係百無」、「旺角果間啲房好殘，仲要野食選擇好少，同埋唔收信用卡」。有人則認為，目前本地的卡拉OK市場實在難以跟「北上唱K」比較，「講真唱k已經選擇北上，歌齊房大有啲有埋獨立廁所，音質比香港好幾條街，人均百幾唱6個鐘，我真係諗唔到點解要起香港唱。」

文：TF

資料及圖片來源：threads

