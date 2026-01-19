煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費

煤氣費優惠/津貼2026｜香港中華煤氣公司（Towngas）一直關心社區內的長者及有需要的家庭，為了減輕大家生活上的開支壓力，特別推出了多項貼心的優惠計劃。如果您是長者、殘疾人士或者基層家庭，只要符合資格，就可以申請煤氣費半價，連每月的固定基本收費都可豁免。不僅如此，煤氣公司還會安排師傅上門，為您提供免費的檢查及維修服務，確保用戶用得安全又放心，即睇內文詳情及申請資格！

煤氣津貼2026｜長者煤氣費半價！豁免按金+免費爐具維修

香港中華煤氣公司為體恤年長市民的生活開支，特別推出「煤氣長者優惠計劃」。如果您年滿60歲，並且符合資格，便可以申請一系列的費用減免和貼心服務，讓生活負擔輕一點。

計劃提供哪些優惠？

這個計劃為合資格的長者提供了7項優惠，讓您在生活上更添安心：

每月首500兆焦耳（約10.4度）煤氣用量享半價

豁免每月基本收費

豁免煤氣用戶按金

豁免保養月費

優先預約免費爐具維修（只限由煤氣公司或其轄下公司代理之煤氣爐具）

每年免費煤氣爐具及喉管安全檢查

長者煤氣費及維修服務優惠申請資格：

要申請這項優惠，您需要同時符合以下四個條件：

煤氣公司登記住宅用戶，及

年齡60歲或以上，及

正領取綜合社會保障援助，及

獨居或與合乎資格的長者同住*

*申請人必須提供租約、屋證 （公屋住戶證明）或業主證明信等居住證明文件。

如何申請長者煤氣費津貼？

申請步驟十分簡單，只需3個步驟：

領取表格：您可以到就近的長者地區中心或長者鄰舍中心索取申請表，也可以在網上自行下載。 準備文件及辦理：填妥表格後，請帶齊所需文件，包括身份證明文件；經濟證明文件，包括申請人及同住人的取綜援證明；居住證明，如租約、屋證（公屋住戶證明）、業主證明信（差餉通知書），親身到任何一間審核中心辦理手續。 等候通知：煤氣公司在收到齊全及正確的資料後，一般會在14個工作天內，透過書面將申請結果通知審核中心。

值得留意是，每一位合資格的長者，在同一時間只能為一個煤氣賬戶申請優惠。如果「煤氣長者優惠計劃」受惠的長者要搬家，舊地址的優惠將會自動取消。您需要到審核中心，為新地址重新辦理申請手續，才能繼續享有優惠。

＞＞ 下載「煤氣長者優惠計劃」申請表格 ＜＜

＞＞ 審核中心名單及地址 ＜＜

中華煤氣公司優惠2026｜殘疾人士7大優惠！免費維修及安全檢查

對於殘疾用戶或與其同住的其中一名直系親屬正領取綜援，並於綜援計劃下被界定為「殘疾程度達100%」或「需要經常護理」，都可申請煤氣公司提供的煤氣優惠計劃，減輕經濟負擔。

受惠用戶於計劃下可獲7大津貼及優惠，包括每月首500兆焦耳（約10.4度）的煤氣費半價優惠、豁免煤氣保養月費、每月基本收費及煤氣用戶按金，以及視乎實際情況，優先預約維修服務。此外，申請人更可免費享用煤氣爐具維修服務，但只適用於由煤氣公司或其轄下公司代理之煤氣爐具；而每年還包含煤氣爐具及喉管安全檢查，確保使用安全。

誰符合申請資格？

申請人士只需符合以下兩個條件即可：

煤氣公司登記住宅用戶，及

申請人或與其同住的其中一名直系親屬現正領取綜援，並在綜援計劃下被界定為「殘疾程度達100%」 或「需要經常護理」的人士

申請煤氣費殘疾人士津貼手續如何辦理？

過程很簡單，您可以依照以下步驟進行：

領取表格：親身到就近的審核中心索取申請表，或於網上自行下載。 準備文件及辦理：填妥表格後，請帶同下列文件，到任何一間審核中心辦理手續。所需文件包括身份證、領取綜援之證明文件、公屋屋證、居住單位的煤氣費單等。 等候通知：在收到齊全的資料後，煤氣公司會進行審核，並以書面形式將最終結果通知成功申請的家庭。

殘疾人士煤氣費優惠計劃的有效期限長達10年，期滿後如想繼續享有優惠，必須重新提交申請。若您需要搬家，舊地址的優惠將會被取消，您需要為新地址再次前往審核中心提交申請。另外，如果您的申報資料有任何變動，請務必盡快通知煤氣公司。

＞＞ 下載「殘疾人士煤氣費優惠計劃」申請表格 ＜＜

＞＞ 審核中心名單及地址 ＜＜

2026煤氣費津貼｜支援單親家庭！豁免保養月費/按金

香港中華煤氣公司明白單親家庭在生活上可能面對的挑戰，因此特別設立了「單親家庭煤氣費優惠計劃」，旨在提供實質的經濟支援，幫助您和您的家人減輕日常開支的壓力。

合資格的單親家庭綜援受助人可獲5大津貼及優惠，包括每月首500兆焦耳（約10.4度）的煤氣費半價優惠、豁免煤氣保養月費、每月基本收費及煤氣用戶按金，以及免費維修煤氣爐具服務，但只限由煤氣公司或其轄下公司代理之煤氣爐具，以確保使用安全。

單親家庭煤氣費優惠申請資格：

申請資格清晰簡單，您只需同時符合以下兩個條件：

煤氣公司登記住宅用戶，及

正在領取綜援的單親家庭人士

如何辦理申請？

領取表格：您可以親身前往指定的審核中心索取申請表，或在網上自行下載。 準備文件及辦理：填妥表格後，請連同所需的證明文件，包括包括香港身份證、由社會福利署發出的申請獲准通知書或調整援助金額通知書（需包括單親補助金一項），以及最近一期煤氣費賬單，一併交回審核中心辦理。 等候通知：煤氣公司在收到齊全及正確的資料後，一般會在14個工作天內，透過書面將申請結果通知審核中心。

單親家庭煤氣費優惠的有效期限為兩年，如希望在限期屆滿後繼續享有優惠，您必須重新提交申請。如「單親家庭煤氣費優惠計劃」的受惠者的住址有變動，舊地址所享有的優惠將會被取消。您需要前往指定的審核中心，為新地址重新辦理申請。如果您申報的資料有任何更改，請務必盡快通知煤氣公司。

＞＞ 下載「單親家庭煤氣費優惠計劃」申請表格 ＜＜



＞＞ 審核中心名單及地址 ＜＜



煤氣2026最新優惠｜低收入基層家庭有津貼！免費煤氣爐具維修服務

除長者、單親及殘疾人士外，煤氣公司為關懷及支援基層家庭，特別設有「低收入家庭煤氣費優惠計劃」，旨在為符合資格、並有固定工作收入的綜援家庭提供多項費用減免，以減輕他們的生活開支。

津貼包括每月首500兆焦耳（約10.4度）煤氣用量半價優惠、豁免煤氣保養月費、每月基本收費及煤氣用戶按金，以及免費煤氣爐具維修服務，但只適用於由煤氣公司或其轄下公司代理之煤氣爐具。

低收入家庭煤氣費優惠申請資格：

這計劃的對象為在職的綜援家庭，申請人必須同時符合以下3個條件：

煤氣公司登記住宅用戶，及

申請人須為綜援受助人，及

申請人或其家庭成員有固定工作收入，而工作入息需於綜援金額中扣減。（綜援申請獲准通知書或調整援助金額通知書，需顯示綜援金的付款期內，連續2個月有「扣減－應計入息」一項。)

如何申請煤氣費低收入家庭津貼？

領取表格：您可以親身前往指定的審核中心索取申請表，或在網上自行下載。 準備文件及辦理：請填妥表格，並連同所需的文件，包括香港身份證、由社會福利署發出的綜援申請獲准通知書，或調整援助金額通知書（該通知書需顯示綜援金的付款期內，連續2個月有「扣減－應計入息」一項），以及最近一期煤氣費賬單，交回指定的審核中心辦理。 等候通知：所有申請將由煤氣公司進行審核，成功申請的家庭將會收到書面通知。

低收入家庭的煤氣費優惠有效期限為兩年，如申請人想繼續享有此優惠，必須在限期屆滿前重新申請。如「低收入家庭煤氣費優惠計劃」的受惠者需要搬遷，其原地址所獲的優惠將會被取消，並需前往指定審核中心再次提交申請。如申報資料有任何變更，申請人必須盡快通知煤氣公司。

＞＞ 下載「低收入家庭煤氣費優惠計劃」申請表格 ＜＜

＞＞ 審核中心名單及地址 ＜＜

