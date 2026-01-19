曾連開11店！內地連鎖雜貨超市「好特賣」葵芳店結業 昔憑$2可樂發圍 網民：幾個月前已冇乜零食賣

近年，不少主打平價策略的內地品牌進軍本港零售市場，競爭日趨激烈。曾憑貼近「內地價」的零食、飲品、雜貨作招徠的內地連鎖雜貨超市「好特賣」（HotMaxx）近日傳出分店結業的消息，其位於葵芳的分店在近期貼出告示，宣佈結束營業。這一事件引起了網民的廣泛關注及討論。

內地連鎖雜貨超「好特賣」葵芳店2月中旬結業

有網民今日(19日）在社交平台Facebook群組「葵芳邨舊街坊~召集營」中分享，指留意到「好特賣」葵芳分店門外貼上了結業告示。根據店家貼出的「閉店通告」，店舖結業的主因為「租約到期」。通告中感謝顧客「愛護與支持」，並表明好特賣葵芳匯店將於 2026 年 2 月中旬正式結束營業。

1月下旬開荃灣分店

與此同時，通告亦為顧客提供了其他分店的選擇，並預告了新店的開張消息，指荃灣聯薈商場新店預計 26 年 1 月下旬開業，顯示品牌並非單純縮減業務，而可能是在進行策略性據點調整。

憑$2可樂「內地價」發圍

翻查資料，該品牌自2019年登陸香港，主打零食、飲品及生活雜，以低定價策略作招徠，曾憑「$2可樂」、「$3.5烏龍茶」等平極具競爭力的「內地價」產品引起全城關汪，成功在市場突圍，並在短短半年內迅速擴張，一度坐擁11間分店。

網民：預咗啦！

葵芳分店的結業消息一出，隨即在網上引發熱烈討論。不少網民對此並不感到意外，有留言認為店舖「無乜野買 預咗啦！」。部分網民則指出，店內的商品組合早已出現變化，一位網民觀察到：「幾個月前已冇乜零食賣，啲洗頭水同清潔用品放晒出嚟」，暗示店舖的吸引力可能因此下降。亦有網民感嘆其經營時間不長，形容「好似一年貨仔」。

