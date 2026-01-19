北角中菜館「人人和平」預告結業！屹立區內13年 曾苦呻晚市生意慘淡 提前1年告別食客：期待再次相遇

本港飲食業面對租金上漲及消費疲軟的挑戰，近年餐廳結業潮不斷，多間連鎖酒家、老字號，甚至知名食肆均受影響，難逃結業厄運。人氣中菜館「人人和平」屹立北角13年，去年10月曾以長文苦呻近年生意大不如前，令老闆慨嘆「要認真考慮前路」。最近，老闆再次發文談及前路，預告北角堡壘街本店將以1年時間與食客告別：「期待未來再次相遇！」

近年飲食業出現結業潮，連鎖食肆、小店，甚至老字號也相繼告別。人氣中菜館「人人和平」老闆曾於去年10月以長文苦呻近年生意大不如前，表示晚上8點後「冇乜客」，生意額少3成以上。他慨嘆昔日港股暢旺時出現「魚翅撈飯」，現時大部份市民卻「兩餸撈飯」，他當時認為如短期內未能扭轉情況，「估計很多食肆會陸續結業，人人和平也要認真考慮前路」。

經過數月後，老闆再次發文談及「人人和平」的前路，預告北角店將以1年時間與食客告別，他提到本店（A舖）屹立北角堡壘街13年，B舖亦開業2年，但因應市況與經營現實，無奈決定暫時結束營業。老闆表示提早公佈結業消息，是希望支持餐廳的朋友有足夠時間再次到店，「也讓我們能與大家真誠道別」。他又強調，今次結業並非終章，而是探索新旅程。惟老闆透露尚未決定未來方向，並感謝食客們多年來的支持，「您的支持和意見，是我們走到今天的力量，期待在未來的路上再次相遇」。

老闆強調並非結束香港業務 食客不捨：希望你哋繼續喺北角發展！

預告結業消息一出，不少網民誤會「人人和平」結束香港業務。老闆後來留言澄清，以1年時間結束北角店，希望藉此機會思考如何轉型，以應對未來於香港面對的挑戰，「會繼續留守香港，人人和平，仍在！」。對於「人人和平」即將結業，有多年食客及街坊感到不捨，「希望你哋繼續喺北角發展，阿仔都好鍾意你哋嘅叉燒」、「乳豬真係冇得輸，食物也很有質素」；有食客分享過往「做冬」必選「人人和平」，「每一年嘅冬天都會約一班兄弟去人人和平食羊腩煲，已經成為每年嘅節日必備節目」。

不過，也有食客認為「人人和平」北角店位置不太方便，建議未來能於其他地區開店，如銅鑼灣、太古城或尖沙咀，「港島燒味本人覺得只有你與甘棠最好食，元祖舖咁多年有感唔忘本，但覺得以方便為主，真心行斜路都幾唔方便」、「泊車問題同太隔涉令人卻步」、「好似好多新界朋友都少出港島食飯，如果喺九龍交通方便，而又冇咁貴嘅地方，可能可以做到落去」、「希望你哋喺香港繼續發展，不過不用再堡壘街」。

人人和平

地址：北角堡壘街6-8號A&B地舖

營業時間：上午11:00 至 晚上10:00

電話：2570 8616/2570 8182

文:RY

資料及圖片來源:人人和平