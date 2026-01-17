李居明-《粵劇特朗普4.0》賀歲檔 扮嘢天后江欣燕化身「高巿」

在最新出版的《馬年通勝》中，我特別撰文《高市早苗前世今生八字大破解》，為何《粵劇特拉普4.0》中會設計「街市菜苗」與「黑熊」一起出現呢？我在此文中首度揭示其秘密，更突破性地將「黑熊」化作戲中一角，以粵劇功架演繹，增添娛樂性。此劇反響熱烈， 一票難求！為回應觀眾熱情，賀歲檔於沙田大會堂特別加開三樓的超特等座位，各位戲迷切勿錯過，撲飛要快！

江欣燕化身「街市菜苗」

《粵劇特朗普4.0》已經是第二次開記者會，因為加入了「扮嘢天后」江欣燕飾演的「街市菜苗，即日本首相高市早苗。第一次記者會江欣燕穿了紅色長裙，以特朗普女兒伊萬卡的造型出場，但這次記者會，她不僅要拉高眼眉，還要加建下巴，完全不同的兩個人物，非常有挑戰性！江欣燕現場大講日文，許多記者和網民表示如果不細看，真的看不出她是江欣燕。

由龍貫天（右）扮演委內瑞拉總統馬杜羅，毛澤東、特朗普和川普，一人要兼演四個角色

「街市菜苗」造型登上熱搜

由於近期國際局勢的戲劇性變化，所以即將賀歲演出的4.0版又會加插全新角色與橋段，由龍貫天扮演委內瑞拉總統馬杜羅，因此，旭哥一人要兼演四個角色，包括：馬杜羅、毛澤東、特朗普和川普！為隆重其事，在演出前會舉行第三次記招，率先公開旭哥「馬杜羅」造型。

有記者問我，如果一直有事情發生，是否一直加插新情節？由於在新年大年初六2月22日才公演，好多未知數，隨時去到表演當日要「飛紙仔」。但我相信，《粵劇特朗普》的全班底都是經驗豐富的老倌，相信他們一定能勝任。當然，因為多了人物，只好忍痛刪減某些戲份，否則一次過完成要4小時，現在濃縮成3小時，所以「非常抵睇」。

用神火土有兩年運

說說高市早苗吧！她的八字是「己」土生於「卯」月，正是命中的七煞，用神要火土，丙午年極多火土，旺了她的運。她也愛「午」火月生的美國和特朗普，故拍拖撓手見傳媒，風騷之極。她登場剛好在2025年「七星逆轉」之年運中，早有預言這是一個倒打逆施的世運，想不到誕生了一個這般的人物出來，成為赤馬紅羊劫忌火國家中的最搶鏡的主角。而日本的八字已十分多火，丙午、丁未年卻是日本哀變之年。

為何要設計「高市」與「黑熊」同時出現呢？原來黑熊是戊戌之土，其卦象是「大地震」，黑熊頻頻出沒，乃大地震及火山爆發的先兆。而高市早苗臉上凹凸不平，也暗喻「土」之異動，身為首相，其面部特徵亦會應在其國家的運勢。這是為何江欣燕的「街市菜苗」要吊高眼、加建下巴的原因！看粵劇亦可學面相八字！

