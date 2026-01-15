DAISO傳說¥500「掃地機械人」香港有售！一鍵操作簡單除麈 日網友分享用後感

日本連鎖百元商店大創百貨（DAISO）早前推出一款僅售550日圓（約港幣$30）的自動吸麈機，強調一鍵啟動，操作簡單且設計輕巧，性價比極高，隨即在社交平台引起日本網民熱議！最近，這款「掃地機械人」終於來到香港，有網民發現在九龍區一間Living Plaza分店有售，售價為$60，即睇日本網友實測真實用後感！

DAISO傳說¥500「掃地機械人」香港有售！一鍵操作簡單除麈性價比高？

最近，有網民在Facebook群組發文，指日本DAISO在2025年年初推出的一款「掃地機械人（電池式）」在香港分店有售，日前在Living Plaza長沙灣分店發現不少存貨，定價為$60。根據官方網站介紹，這款「掃地機械人」可以用作擦拭灰塵、頭髮和寵物毛髮，在遇到障礙物時會自動改變方向，同時適合用於沙發和床下底。另外，「掃地機械人」專為木地板而設，無法在地氈上使用；產品不具備吸力除塵功能，需要配合專用清潔除塵紙使用。

日網友/家務達人分享真實用後感

DAISO的「掃地機械人」在日本推出後隨即引起網民熱議，有人認為產品性價比極高，而且操作簡單方便，適合居住在細單位的人士使用。不過，有網民亦分享，笑言「買回來用了，（掃地機械人）基本上是迷你四驅車玩具。（清潔時會製造噪音，而且氣流會將灰塵吹散，還不停撞向牆身）」，亦有網民稱價錢決定一切，建議無需對其功能抱太大期望。

有日本生活雜誌早前曾邀請家務達人分享實際使用過程，認為產品的優點是易用輕巧，惟清潔功能有限，雖然碰到障礙物時會自動改變方向，不過有機會在原地來回穿梭，使用時必須密切留意，建議可以用作擦拭床底的灰塵及寵物毛髮等小面積區域。有香港網民亦表示在日本入手同款產品，惟效果不如理想，「日本買¥500，用兩三次之後已經送到堆填區」。

來源：DAISO JAPAN、AEON Stores 關注組@Facebook、taishonpresso@X



