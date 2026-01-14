李丞責2026香港10大預言︱樓市住宅定價不宜過高！大雷雨恐釀災 股市這季節有波動 政情/經濟/地產全面睇

踏入2026馬年，香港運程將迎來怎樣的變局？著名玄學家李丞責師傅運用奇門遁甲，卜卦揭示香港10大預言！內容從整體運勢，到政情、財政、經濟、地產、股市等關鍵領域，逐一全面分析。即睇丞丞師傅奇門遁甲2026年馬年香港10大預言及完整預測，趨吉避凶！

2026年李丞責預測香港運程！10大預言 政情/經濟/地產/天災全面睇

2026年香港整體運程：緩慢發展 有國際級人物到訪旺經濟

卦象：地風升

卦辭曰：「升，元亨。用見大人，勿恤。南征吉。」

地，為坤土，屬土的可指地產、教育、醫療。風，可指航空運輸。升，可用以形容種子發芽及徐徐向上的狀況。機遇的種子已經出現，種子暫被泥土蓋着，有待時機，其狀況乃緩緩地向上發展，須知道，種子成長的過程是需要一段時間，急也急不來；以卦推算，二O二八戊申猴年方見大順。

卦辭中有利見大人，可理解為得到重要人物到訪，帶來一時的聲勢，其方向可以是屬娛樂事業，或國際政治人物，又或是其他的範疇。例如某國際巨星來港演出，吸引了四面八方的粉絲到來欣賞及支持，是次項目同時可帶動酒店入住、餐飲、交通、零售等業務發展，得見一定程度的升勢。演出活動好比其中一粒機遇的種子，其成長過程對周邊環境發揮了引動性的作用。

此卦下方為巽，代表草木，上方為坤土，兩者配合，以陰為主，可理解為與女性相關，以此推算，女性為主導的行業或商業項目，其種子發芽的速度會相對快速，並能創造更多的條件。

香港政務2026：社福/飲食/能源易引起關注 相關制度需改變

卦象：天水訟

卦辭曰：「訟，有孚窒。惕中吉，終凶。利見大人，不利涉大川。」

此卦上為乾，下為坎，為純陽卦。法制開明之下，應得到公平的對待，但在推行政務時，似乎有機會受到不公平的國家之對待，以卦辭來解釋，因受到某些因素所影響，而未能出行，或不利出行，但仍會有機會與到臨的大人物見面。

對於香港政界人士，本年挑戰頗大，深信相關人士定能努力克服，迎難而上。以卦分析，姓名中如有：安、祿、國、楊、忠，及俗稱的三點水、草花頭的字，本年需多加留意。

香港官政人士/重要領導人2026：強調問責性 需時刻警惕

卦象：澤火革

卦辭曰：「革，己日乃孚。元亨，利貞，悔亡。」

此卦象為兩位女性，以此推算，會與女性為主導。

澤，兌卦，金生水也，逐漸生成為澤，澤有福澤的意，代表社會福利、遍及、交通水道；火，與飲食、能源、網絡有關，本年見限制、管制之象。革，可指皮革、外皮，除此之外，亦明顯的改變、改正的意思，更可聯繫至舊有遺留、積累已久的事項和制度，代表有需要完善和完滿。

本年政務得此卦，顯示與社會福利、飲食、能源、網絡得相關範疇容易令人關注或發生問題，需要作出支持、改變、修正。

適逢赤馬紅羊，各方均宜加強忍耐。

香港財政2026：春夏之時 財政較緊張

卦象：水風井

卦辭曰：「井，改邑不改井。無喪無得，往來井，井汔至，亦未繘井。羸其瓶，凶。」

貢獻社會，人人有責，市民和官員也應愛國愛港、奉公守法、盡守本份；當社會整體遇上挫折時，各方均宜認真修正，其位置越高者，承擔之力應越大。引用此卦的相應典故，提防錯漏是本年之點子，不論是升斗小民，還是高官重職之人士，也應有承擔責任之勇氣，地位越高、責任越重大。

水，代表三點水；風，為巽卦，巽即木和草花頭；井，為困於井中。對應此卦，可留意名字上有安、祿、國、楊、忠，及俗稱的三點水、草花頭等，不宜倚靠運氣，凡事各項當加緊注意，將有望人定勝天。

香港經濟2026：市場競爭激烈 經濟雨季後迎來小陽春

卦象：雷水解

卦辭曰：「解，利西南，無所往。其來復吉，有攸往，夙吉。」

本年財政得解卦，代表當面對問題時而得到解決方法；此卦上震，下坎，為純陽之卦；所謂水生木，需留意此木為參天巨木，水木雙生，是逐步實踐，不能急進。

時段方面，留意打雷季節出現不吉之象，即意味春夏之時，財政出現較為緊張之狀況，後來可以因為政策或其他條件之下，不吉之狀況得見解除。

引用此卦之相對典故，古人體恤民情，民眾生活得到關顧，但整體財務狀況則需時間，有如參天巨木非一朝一夕。

香港地產2026：豪宅商廈走勢向好 住宅市場宜減價

卦象：澤天夬

卦辭日：「夬，揚於王庭，孚號有厲。告自邑，不利即戎，利有攸往。」

本年經濟得澤天夬卦，上兌下乾；夬，有對決、挑戰、決鬥的意思，更有汰弱留強，取而代之的含意。澤，福澤，與民生有關，服務對象為市民大眾，通常指老百姓的必需品；天，這裡引伸為天子之地，有代表高檔的意思，通常指奢侈品；若以三層為區分，澤與天之對決，是兩極之走向，獨欠中間部份之參與，可理解為中產市場在本年的整個經濟圈中之參與性似乎有放輕之象，直接地說，即中產消費表現不足。

從另一角度來分析，不少來自各省各市的知名商戶和品牌，本年亦會選擇加入香港地區的經濟市場，互相比拼，繼續成為一個發展特色，同時帶動整體的民生需要。

時段方面，此卦有欠水的意思，因此預計與水有關的時段會較為有利，傳統雨季時份有望得見經濟小陽春，但若說到相對較好的景象，似乎要留意屬水之月份，即農曆十月、十一月。

至於近年火紅的話題：人工智能，正如前文提到九運屬火，科技發展正正就是其中一個當旺的項目，有些人可乘勢得到好處，有些人的事業前途卻受到不利的影響，這個除了自身條件和個人選擇外，個別人士亦可從分析個人命格及流年運勢以推算出自身狀況的發展，預早為自己作出相關的準備，配合大勢所趨。

個別人士，可從加強招財和守財的氣場，以及運用風水對應家中和工作地點的正財位、偏財位、守財位、貴人位，將有助鞏固和提高整體運氣，當然，面對環境變遷，懂得保持身心健康和抱持積極正向的態度，都是行運的重要點子。

香港地產2026：豪宅商廈走勢向好 住宅定價不宜過高

卦象：雷火豐

卦辭曰：「豐，亨，王假之，勿憂。宜日中。」

上震下離，有如燃料在上方，不斷被下方的火所燒着。豐，豐盛也，原本指有收穫，但這裡有另一番意思。由於建築、供應之改變，以及息口的問題，令至對房地產的需求亦有所影響。

合作和聯手會是本年樓盤的特色和趨勢，即不再以香港地區的建築公司、發展商為單一主導，從好的方面來說，是集結了力量，風險也被平均地負擔。

市場狀況的起跌往往在於需求和供應，本年得豐卦，不妨可從中參得一些意思。預料本年的豪宅市場及商業樓宇能站穩勢頭，較過去兩年迎來美好向上的回升趨勢，有所進步；相反，一般需求之房屋可能需要推出一些策略，例如在價格上作出調整或與人合作，故整體金額不宜有過高的期望。

香港股市2026：整體宜守不宜攻 這季節有波動…

卦象：水風井

卦辭曰：「井，改邑不改井。無喪無得，往來井，井汔至，亦未繘井。羸其瓶，凶。」

這裡的井內似乎略見空洞，需要疏通，引水入內。套於分析本年股市，引水入內，好比有待引入新的資金而帶來的喜訊。改屋不改井，以井比喻整體股

市，屋就比喻為原本在香港上市的公司，改為不上市，客席可比喻為來自各省各市的機構將於香港上市；有人退下火線，有人大張旗鼓，有出有入，正是

發揮着作用。

值得一提，春入夏季欠佳，並提防夏季波幅向下，本年動力多在中秋之後，相關人士可以從科學客觀的態度作出更深入的研究和參考。

以卦推算，不宜進取，或採宜守不宜攻之策略。時段方面，本年的風季易見凶險，即新曆四、六、七、十月，投資人士要加強留意市場存在的大風險；相對之下，年頭和年尾會稍見好景。

香港黃金走勢2026：易出現突發性劇烈波動！

卦象：離為火

卦辭曰： 「離，利貞，亨。畜牝牛，吉。」

離為火，有通明的意思；上火下火，全火之卦；火，代表科技、網絡、飲食、燃料，甚至戰火。九運得火卦，加上戰火之時，對於黃金通常比較有需求。

留意此卦象帶有突發性，而不是慢慢發生、慢慢形成，可出現久沉高起的情況，如因戰火所引發的黃金價格波動，若果不能作出即時的處理，對於以黃金來炒賣之人士，若其個人運勢未能配合得上金價起跌之節奏，則容易蒙受大額損失。緊記一句：投資涉及風險。

以卦推算，留意農曆四、五、六月及十二月，易見強勢和上升的機會。

香港天災2026：大雷雨易釀地陷/山泥傾瀉災害

卦象：地雷復

卦辭曰：「復，亨。出入無疾，朋來無咎。反復其道，七日來復，利有攸往。」

此卦上坤下震，坤土內埋伏了震木，有如棺材埋於地下，意味本年的天災會引致意外，不論人畜。

注意沙井、隧道、地下管道、坑渠等，尤其在大雷大雨之時，更容易產生麻煩，如受困、通道被隔斷、地陷、山泥下塌、斷橋等事件，需要發動搜救行動；而

事件帶來的麻煩，可以是持續的交通阻塞、食水電力供應受阻、電纜受損、網絡中斷等，維修需時，影響市民大眾的生活。

一字記之曰：水，乃本年危機所在，包括海、河、湖、溪流等。

各方人士，宗教無抵觸者，如有需要，可及早進行攝太歲及祈福，祈求神明眷顧，或配帶配合自己的護身物品以助加強健康氣場，並可從風水角度對應家中和工作地點的病位和災煞位，當然，提高安全意識都是十分重要。

