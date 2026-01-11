電費資助2026｜政府/中電/港燈17大電費補貼計劃！電費4折/派$300消費券/免費換家電 長者基層都有份

電費補貼/資助2026｜中華電力有限公司（中電）與香港電燈有限公司（港燈）雖然宣布今年會減電費，但仍繼續與政府及各大機構推出多項電費補貼、資助計劃，以減輕市民負擔。尤其是為長者及基層家庭等推出多項優惠，如以低至4折或半價交電費，大派$200消費券及津貼免費換家電等，以幫助有需要的弱勢社群，希望能減輕市民日常生活的經濟壓力。這次《星島頭條》整合了今年與電費相關的17項資助詳情，即睇申請資格及方法！

1. 關懷長者生活：中電推出電費半價優惠

中電與港燈雖然宣布今年將下調電費，但仍繼續與政府及各大機構推出多項電費補貼、資助計劃，以減輕市民負擔。（iStock圖片）

為了向社區中有需要的長者表達關懷，並減輕他們的生活負擔，中電特別設立了「長者電費優惠收費」計劃。成功申請此項優惠的合資格長者，將可享有多項費用減免，以協助他們應付日常開支。

優惠內容包括每兩個月繳費期內，首400度電費可獲半價寬減。此外，長者客戶亦可獲豁免電費按金及最低基本收費。

申請資格：

有意申請此項電費優惠的長者，必須同時滿足以下4個條件：

須年滿60歲或以上； 獨居或與同等資格的長者同住； 現正領取或具備申領綜援的資格；及 須是中電註冊住宅客戶

申請辦法：

符合上述資格的長者，可以親身前往由香港社會服務聯會認可的審核中心（名單按此）辦理申請手續。在中心填妥申請表格並遞交後，申請結果一般會在14個工作天內以書面形式通知申請人。

申請時請帶備以下文件：

身份證明文件

領取綜援的證明文件

銀行存摺或月結單

住址證明

電費按金收據正本

>> 中電長者電費優惠詳情按此 <<

2. 中電關懷基層弱勢 電費津貼高達$1000

中電宣布將再次透過「中電社區節能基金」，撥款5,000萬港元，以支援社會上有需要的人士。這項電費資助計劃預計能惠及約7萬個家庭，幫助他們減輕日常的電費負擔。

兩類資助金額，惠及不同社群：

$600電費資助： 適用於年滿65歲的獨居或雙老家庭、低收入家庭，以及殘疾人士

適用於年滿65歲的獨居或雙老家庭、低收入家庭，以及殘疾人士 $1000電費資助：特別為居住在劏房（即分間樓宇單位）的住戶而設，如果住戶單位內沒有安裝中電的獨立電錶，並經由社福機構或社區夥伴轉介，便可申請此項資助。

資助金額將會直接存入受惠家庭的中電賬戶內，用以抵銷電費。

誰符合申請資格？

所有申請者都必須是持有香港身份證一年或以上的香港居民，並居住在中電的供電範圍內。計劃主要分為以下4大受惠類別，各有其具體要求：

65歲或以上的獨居／雙老長者： 申請人目前需要正在領取綜援，或長者生活津貼 低收入家庭： 申請人正在領取在職家庭津貼、綜援、學校書簿津貼計劃的全額津貼，或幼稚園及幼兒中心學費減免計劃的全額學費減免 殘疾人士： 申請人需持有殘疾人士登記證，或正在領取綜援計劃下的交通補助金，或公共福利金計劃下的傷殘津貼 劏房住戶： 申請人需居住於環境較差的分間樓宇單位（即劏房），而且單位內沒有獨立的中電電錶，或並未持有任何中電的電力賬戶（含商用類型）

如何申請？

關於2026年度「基層家庭電費補助計劃」的具體申請方法，中電暫時未有正式公佈。不過參考過往的做法，合資格的市民可以在指定申請期內，透過參與計劃的社會福利機構、立法會議員或區議員辦事處進行提名和遞交申請（參與立法會議會名單按此／參與區議員名單按此），最後由中電負責審批。請市民密切留意中電的官方公布。

>> 中電基層家庭電費補助計劃詳情按此 <<

3. 中電再派消費券！合資格家庭可獲$100

中電宣布，將於2026年再次為社區送上關懷，透過「中電社區節能基金」撥出6,000萬港元，向大約60萬戶家庭每戶派發$100的消費券，以減輕市民的日常開支壓力。

您可以在全港超過4,000間參與計劃的商戶使用這張消費券，範圍廣泛，涵蓋日常生活所需，例如餐廳食肆、電器店、雜貨店、麵包店、洗衣店及藥房等。

誰符合資格領取消費券？

這次計劃的受惠家庭主要分為兩類：

用電量較低的住宅用戶：平時用電節省的家庭 享有長者電費優惠的用戶：已登記並正享用中電長者電費折扣的客戶

領取方法：

關於2026年的派發詳情，中電暫時未有正式公佈。不過，參考過往經驗，合資格的家庭無需額外申請，中電會在指定時間內，將消費券直接郵寄到您的登記地址，過程簡單方便，消費券的有效期一般為六個月。

>> 中電消費券計劃詳情按此 <<

4. 中電慳電獎賞計劃：儲積分換領家電/超市禮券

為了鼓勵市民養成節約用電的好習慣，中電將繼續推行「全心傳電計劃」，讓大家在慳電的同時，也能獲得實質的回報。

如何賺取積分及換領禮品？

市民可以透過以下方式，在日常生活中節省電力、參加中電網站上推出的小遊戲，以及在指定的本地社會企業消費購物，賺取名為「度度分」的積分。

全年最多可以累積多達150,000「度度分」，積分可用來兌換各種實用的禮品，例如家居用品、電器、服務，甚至是餐廳或超級市場的現金券，讓您的慳電行動變得更有價值。

參加資格：

這個計劃的參加資格非常寬鬆，歡迎所有市民加入成為中電「度度賞」的會員。即使您目前不是中電的電力客戶，同樣可以參與。

參加方法：

關於2026年度「全心傳電計劃」的詳細參加辦法，中電暫時未有公佈。不過，參考過往的經驗，參加的步驟十分簡單。市民只需前往中電「度度賞」的官方網站，填寫一些基本個人資料，即可完成註冊。成為會員後，便可以開始透過不同活動賺取積分和換領禮品。

>> 中電全心傳電計劃詳情按此 <<

5. 中電資助長者換家電 每戶最多兩部

中電一直以來都十分關心各位長者和基層街坊的需要，特別推出「節能家電更換計劃」，旨在幫助有需要的家庭，將家中舊款、耗電的電器，更換成省電環保的「一級能源標籤」新式家電。計劃涵蓋窗口式變頻冷氣機、電熱水器、雪櫃和洗衣機等，能有效助您減少家中電費開支，讓生活更輕鬆。

每個合資格家庭最多可更換兩部家電，資助金額最高可達$5,400，或等於您所購買電器總價錢的7成，以較低金額為準。中電預計此計劃將惠及約11,000個家庭，期望能為長者和基層市民帶來實質幫助，享受更舒適、省電的家居生活。

6. 中電清涼家居計劃！免費助基層貼隔熱膜

夏天天氣持續酷熱，為此，中電特別推出一項清涼家居試驗計劃，希望能幫助有需要的基層家庭，在炎炎夏日中住得更舒適，並減輕電費開支。

這項計劃的服務對象，是經由社福機構或社區夥伴轉介的基層家庭。中電會安排專業人員上門，免費為這些家庭在窗戶加裝高效隔熱膜或隔熱塗層，有效阻擋陽光熱力，讓室內保持涼快。

此外，中電亦會為每個家庭送上一部空氣循環扇。透過加強室內空氣流通，幫助降低室內溫度，從而減少開動冷氣機的次數和時間，達到節省電費的效果。

7. 中電延續支援網上學習 贈iPad予基層學子

中電宣布將於2026年再次撥款600萬港元，繼續推行「電子學習支援計劃」。預計約有2,000名基層學生受惠。這計劃自2022年推行以來，已向超過7,000名學生送贈電子學習器材，以支援他們進行網上學習。

受惠學生將獲贈平板電腦（iPad）、流動無線Wi-Fi分享器及上網數據卡等裝置等。至於新一年度的申請方法，中電暫未公布。但按過往做法，中電會與教育團體合作，由學校協助分發。建議有興趣的家長可多加留意學校通告，或直接向校方查詢詳情。

8. 中電資助舊樓電力升級 重鋪電線/免費電力檢測

為提升舊式樓宇的電力安全，中電將於明年撥出300萬港元，推行「社區能源效益及電力安全提升計劃」，是專為樓齡較高的舊式住宅大廈而設，旨在資助其進行公用地方的電力設施升級工程。

計劃內容包括資助合資格大廈更換或加裝總開關電掣、重新鋪設電線等。此外，中電亦會為參與計劃的大廈提供免費的專業電力設備檢測服務，並根據檢測結果，提出具成本效益的改善建議，以期全面提高樓宇的電力安全水平，讓住戶住得更加安心。

9. 中電津貼社區客廳 添置慳電新電器

中電將會透過「社區客廳資助計劃」，繼續資助全港的社區客廳。這筆款項主要用作協助各個「社區客廳」添置更具能源效益的電器，以及增設與節能教育相關的學習設施。

於計劃下，每個社區客廳最高可以獲得20萬港元的資助，以幫助他們提升場所的能源效益，為街坊提供更舒適的服務環境。

10. 港燈電費優惠計劃 4類人電費低至4折

為關懷社會上有需要的社群，港燈特別設立了電費優惠計劃，旨在為4類合資格人士提供電費減免，以減輕他們的生活負擔。

計劃提供哪些優惠？

成功申請的家庭，可以享有以下三項主要優惠：

每月首200度電費可享4折優惠

豁免繳交電費按金

豁免最低收費

申請資格詳情

計劃主要為以下4類有需要的人士提供協助：

年滿60歲的長者 申請人需為獨居，或只與同樣符合資格的長者同住，並且正在領取或有資格領取綜援 殘疾人士 申請人或其同住家人，正在領取綜援計劃下的「傷殘人士標準金額」；或者，申請人或其同住家人正在領取傷殘津貼，並同時符合領取綜援的資格 單親家庭 申請人需為獨力撫養子女，並正在領取綜援計劃下的「單親補助金」。 失業人士 年齡介乎15至59歲、暫時失去工作並正領取綜援的人士（此項不適用於15至21歲的全日制學生）

申請手續

合資格的市民可按照以下步驟申請：

填妥相關申請表格。 準備最近一期的電費單，以及表格上列明的證明文件。 將填妥的表格連同所有文件，親自交往審核中心，或透過其他社會服務機構轉介申請。

>> 港燈電費優惠計劃表格下載及詳情按此 <<

11. 港燈關懷基層！派$200現金券

為支援有經濟需要的家庭，港燈將會再次推出「現金券計劃」。凡是正在參與港燈「電費優惠計劃」的住戶，或經由社福機構、區議員確認為有經濟困難的家庭，均有機會獲發每戶$200的現金券。港燈預計，這項計劃將能夠惠及一萬個家庭。

12. 港燈資助弱勢家庭 免費換電磁爐/電熱水爐

港燈將會推出一項全新的「節能家電資助計劃」，專為長者、殘疾人士，以及長期病患者等有特別需要的家庭而設。

此計劃旨在為合資格的家庭，免費提供全新的節能電磁爐及電熱水爐。這些新式電器除了能有效節省電力，減輕電費開支外，更有助於提升家居安全，並改善室內的空氣質素。

如何申請？

有需要的家庭可以透過非牟利機構或區議員進行轉介，以申請此項資助計劃。

13. 港燈照顧劏房戶 千元津貼紓緩電費壓力

對居住在劏房的市民來說，沉重的生活開支，尤其是電費，往往構成不少壓力。為此，港燈將會繼續推行「劏房租戶電費津貼計劃」，向合資格的劏房住戶，發放一次性$1,000的電費資助，以幫助減輕他們的經濟負擔。

「劏房租戶電費津貼計劃」的申請資格

申請此項津貼的住戶，首先必須是居住在港燈供電範圍內的「劏房」單位，並且沒有安裝港燈的獨立電錶。在此基礎上，只要再符合以下其中一項條件，便可提出申請：

家有長者：

住戶中任何一位成員，持有由社會福利署發出的有效長者咭。 正在領取政府資助：

住戶中任何一位成員，正在領取下列任何一項政府資助： 綜合社會保障援助（綜援）

普通傷殘津貼

高額傷殘津貼

長者生活津貼

在職家庭津貼

學校書簿津貼

幼稚園及幼兒中心學費減免 正在輪候公屋的家庭：

住戶正在申請公共房屋，並持有由香港房屋委員會發出、印有申請編號及登記日期的藍卡。 低收入或有經濟困難的家庭：

即使未能符合上述三項條件，若家庭確實面對經濟困難，亦可透過社福機構設立的審核中心，或經由區議員辦事處轉介提出申請。

申請方法：

填妥申請表（按此下載）後，帶同身份證明文件正本、劏房租約或申請前三個月租金收據、經濟證明文件、申請人資格證明文件等，遞交至審核中心（地址列表按此）。

>> 港燈劏房租戶電費津貼計劃詳情按此 <<

14. 港燈資助舊樓節能 每幢最高獲300萬資助

考慮到許多舊式樓宇的公用電力設施相對耗電，增加了管理上的開支，港燈特別推行「節能共享資助計劃」。

此計劃將優先資助已完成強制性能源審核的非牟利社福機構、學校及非住宅樓宇，協助他們進行節能改善工程。每幢合資格的樓宇最高可獲得300萬港元的資助，而每個單位資助上限則為40萬港元。

15. 港燈加碼資助社區膳食 關懷更多長者街坊

為了讓社區裡更多有需要的人士，特別是長者和基層街坊，都能夠吃上一頓溫暖的飯菜，港燈宣布將「社福機構餐飲資助計劃」的資助名額增至120個。

這項舉措能讓更多由社福機構營運的社區中心，有能力為區內的弱勢社群舉辦各類型的餐飲活動，促進鄰里互助，傳遞溫情。根據計劃，每間合資格的中心最高可獲得$30,000資助，以支持其膳食服務。

申請方法：

填妥申請表（表格下載），連同所需文件電郵至[email protected]。

>> 港燈社福機構餐飲資助詳情按此 <<

16. 政府電費補貼計劃 戶口結餘有效期延長

政府體恤市民需要，宣布延長電費補貼結餘的使用期限。若您的電力戶口中仍有以往政府補貼計劃的未用餘額，現在可以放心，這些結餘的有效期已獲延長至2026年12月31日，或直至該戶口結束為止。

回顧過去，政府自2008年至2023年期間，先後推出了8輪電費補貼計劃，為每個合資格的住宅戶口，提供了總額高達$14,00的資助。最後一輪的補貼款項已於2024年5月全數注入相關戶口。

誰能受惠？

基本上，所有在本港登記的住宅電力用戶，不論是使用中電還是港燈的服務，都屬於今次安排的受惠對象。

需要另外申請嗎？

市民完全毋須辦理任何申請手續。這項安排是自動實施的，未用的補貼結餘會自動保留在您的電費戶口內，方便您日後用作繳交電費。

>> 政府電費紓緩計劃詳情按此 <<

17. 政府電費補貼未用完？有效期同樣獲延長

為紓緩市民在電費開支上的壓力，政府早前推出的電費紓緩計劃，其戶口內尚未使用的補貼金額，有效期將獲延長至2026年12月31日，讓市民有更充裕的時間使用。

該計劃原於2024年1月起，在24個月內向每個合資格的電力住宅戶口，提供每月$50、總共$1,200的電費紓緩金。考慮到部分市民戶口內仍有未用完的結餘，政府決定作出此項延長安排。

誰合資格？

只要是一般住宅用電的登記用戶，不論是使用中電還是港燈的服務，都符合資格。

需要另外申請嗎？

此項電費紓緩金額是自動發放的，會直接存入合資格的電力戶口中，市民完全毋需辦理任何申請手續。

>> 政府電費補貼計劃詳情按此 <<

資料來源︰港燈、中電、香港社會服務聯會