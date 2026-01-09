港人疫情跟風開口罩廠奇蹟生還！蝕本6年終達收支平衡 盼證「唔係靠運氣」 網民力撐：支持香港製造

2020年新冠疫情爆發，香港出現「一罩難求」的局面，市民四處排隊搶購口罩。不少港人見市場需求殷切，把握商機紛紛開設本地口罩廠。近日，有香港口罩品牌老闆在社交平台上發文，表示在疫情期間「跟風」開設口罩廠，惟隨疫情結束，連續虧損近六年，本已考慮結束營業，但有感想證明自己「唔係靠運氣行到今日」，最終透過努力經營，於2025年成功達到收支平衡！帖文引起網民熱議，不少網民力撐品牌，「支持100%香港製造，加油。」即看下文了解詳情。

港人疫情跟風開口罩廠奇蹟生還！蝕本6年終達收支平衡

近日，有香港口罩品牌老闆在Threads發文，表示自己在疫情期間「跟風開咗口罩廠」，但由於成立廠房時已接近市場高峰尾聲，「所以我估唔到呢個傻仔決定，可以傻足咁多年。」老闆指出在這六年來，廠房每月均處於虧損狀態，更曾在2024年一度計劃結束營業，「但唔知係唔係男人到中年，有一刻會突然想證明一次，我唔係靠運氣行到今日，我係真係做得到。」

抱着這份不服輸的精神，他開始努力經營口罩廠，白天親自駐守廠房，監督生產流程；晚上則自學AI及市場推廣技巧，「廣告、短片、Threads、EDM（電子郵件行銷），全部都試吓，一邊做一邊跌，一邊起返起身。」終於在2025年，他成功令公司達致收支平衡，「我唔敢講自己贏咗，但起碼，我冇放棄。」

網民力撐：支持香港製造

帖文引起網民熱議，不少網民力撐品牌，「大力支持，對上兩年備孕+懷孕所以我大部分時間都仲係戴口罩，一直都用你哋，舒服同價錢極合理」、「支持100%香港製造，加油」、「求你唔好執，疫情到今日都仲戴住口罩，未有一日停過」、「你真係好堅毅，要向你好好學習呢種意志」、「就是因為made in Hong Kong我才堅持買你這個牌子的口罩，現在也繼續用，搭巴士出入醫院都有用口罩，家裏常備兩三盒。」

圖片及資料來源：[email protected]

文：Y