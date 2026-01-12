李居明-《馬年通勝》吉祥好意頭 兔肖馬年喜從天降｜李居明大師會客室

誰不想全年通勝！妙法就是把《馬年通勝》放在枱頭左方青龍位，便應書名所言「馬年通勝」！這是應口卦，語焉吉祥！《馬年通勝》出版後，馬年風水展進入更高潮！如能有機會見到你，必樂意為你簽名及加持風水物！注意簽名日期公布！

兔肖全年喜事頻傳

今年風水展最搶手的「喜從天降」四喜牌，是加持人人在馬年都有「喜出望外」的幸福感！屬「兔」的朋友不禁會心一笑，因為他們正是馬年十二生肖中，遇到喜事最多的幸運兒！

兔肖在馬年行「天喜」和「太陰」兩大吉星。「天喜」代表一定會有喜事、開心事、笑口常開，喜事重重。「太陰」星主人形光彩，尤其是女仔，特別有魅力吸引人，最要恭喜的是屬兔的佘詩曼，四度封視后，今年事業或生活上一定會有喜事頻傳。

屬兔的人天生有「奇遇」

屬兔的人，無論男女都有一個共通點， 就是他們必有「奇遇」！甚麼是「奇遇」？就是「平地一聲雷」！會突然間有一個運來令到兔肖平地一聲雷，十二生肖中只有屬兔才有這個運。姜濤正是屬兔！姜濤成名與別人不同，因為每年4月30日，銅鑼灣都變成了「姜濤灣」，不是所有當紅的明星都能有這種「奇遇」！這是屬兔的人獨有！

從玄學角度解釋，原因是「兔」是文昌星，代表高中狀元。古時寒窗苦讀的學子，一朝「金榜題名」，便令整個家族脫胎換骨。「兔」在年柱代表祖先輩，代表屬兔的人天生會有「奇遇」，一生中必有一次令他們爆起的時刻！

除了姜濤外，影視圈屬兔的明星還有：張振朗，鄭欣宜、佘詩曼、湯洛雯，內地演員劉亦菲亦都是屬兔。

金色鹿王化五黃煞

屬兔的生肖在馬年的凶星有「勾神」和「貫索」，「貫索」是指思想好像綁了條繩，沒辦法解開。兔肖今年其實是破太歲，好在有「天喜」和「太陰」來沖喜，不會太嚴重。但兔肖壓力大，頭腦不清醒，今年一定要化洩飛到家居正南方的五黃煞！

由於南方是火地，火生土，會令五黃煞更為凶險，因此放好化五黃的風水物「鹿王鎮」刻不容緩！這隻金鹿造型的風水物非常有威勢。古代帝皇獵鹿要獲得角，因為角代表王者的地位。鹿與「羊」同，代表得到馬羊的六合加持。由於南方在九運是財位，又要兼顧招財，中間的大銅錢應六個銅錢，兩個菜頭寓意好彩頭、有財的好意頭！「鹿」音「六」、「祿」，代表「六六大順」、「祿祿無窮」。

今年家家戶戶的正南方要「鹿王鎮」化五黃煞，如果南方是大門、窗戶，則一定要掛六銅錢。風水物要放在最少四呎以上位置風水效應才會生效！今年學會自己做風水師擺風水陣！