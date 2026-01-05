Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

內地男講住電話過馬路險象環生 獲港人1句說話救一命 事後感恩：如不是好言相救就不好說了

生活百科
更新時間：13:01 2026-01-05 HKT
發佈時間：13:01 2026-01-05 HKT

港府近年致力宣傳行人過馬路時要注意安全，不應使用手提電話，亦有推出輔助裝置加強行人的過路安全。一名內地男近日網上發文，表示自己於在中環過馬路時，因「跟朋友電話聊天」而險象環生，幸得1名港人的1句說話救一命。事後樓主亦有作出反省，「如不是好言相救就不好說了」，詳情即看下文！

內地男中環德輔道中過馬路險象環生 幸得港人1句說話救一命

一名來自廣東的內地男近日於小紅書發文，指自己在中環德輔道中跟隨1名港人，橫過既沒斑馬線亦沒有紅綠燈的馬路。由於樓主當時「跟朋友電話聊天」，未有為意「左邊有巴士和貨van（輕型客貨車）駛過來」。幸好得到身旁1名港人，以「標誌性的港式粵語」輕聲作出提醒：「睇車！」令樓主及時回個神來，快步走到行人路，承認「如果不是那位仁兄好言相救，萬一那輛van（輕型客貨車）突然快駛，就不好說。」

樓主表示，該名作出提醒的港人聲線「溫柔、體貼、斯文、彬彬有禮，仍然在我腦海回蕩不止」。樓主除了感謝該港人外，亦會警惕自己不要邊打電話邊過馬路。

網民籲內地客在港過馬路要小心 港法例明文約束過馬路行為

有網民表示，內地客在港過馬路要小心，因過馬路習慣存在文化差異，「內地同胞習慣車讓人，來香港真要小心過馬路」，「所有行人都要禮讓車子的」。有網民則認為大部分香港人都是非常友善：「香港人並不冷漠，或許他們看起來是，提供實際協助是真的！」

根據香港法例第374G章《道路交通(交通管制)規例》，「行人的責任」一節，任何人都不得在以下情況橫過馬路：

  • 不得在以下情況橫過馬路 —
    • 身處斑馬綫控制區內，但卻不在斑馬綫上；
    • 身處距離交通燈控制的過路處15米範圍內，但卻不在該等交通燈所運作的過路處；
    • 身處距離行人天橋或行人隧道或該天橋或隧道的任何部分15米範圍內，但卻不使用該天橋或隧道；或
    • 違反穿著制服的警務人員、穿著制服的交通督導員或學校交通安全隊員的指示；
  • 不得在過路處停留超過行畢該過路處所需時間；
  • 不得攀越或穿過任何路邊圍欄或中央分道帶而進入車路；或
  • 不可不遵從附表1第124、125、126、137或159號圖形所示類型交通標誌所顯示的規定。  (1987年第242號法律公告)


文：TF
資料及圖片來源：小紅書

