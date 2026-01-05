氣溫急降！睡前保暖6大方法！暖爐擺放貼士/按摩穴位告別手腳冰冷 長者切忌用1物保暖？

保暖方法｜長者保暖｜本港氣溫即將顯著轉冷，天文台預測新界多區氣溫將跌穿10度。在寒冷的冬夜，要溫暖地一覺睡到天亮並不容易，特別是對於身體機能較弱的長者，睡前做好保暖功夫更是至關重要。原來一些生活小智慧，例如暖爐的正確擺放位置、蓋被的先後次序，甚至睡前簡單的穴位按摩，都能讓保暖效果事半功倍。本文將為你綜合多個專家及實測建議，助你和家人告別手腳冰冷，對抗寒流，夜夜好眠！

天文台：多區將跌穿10度 長者睡前保暖6大方法 沖熱水澡/穿襪要留意？

1. 保暖貼士｜長者忌用暖包？暖爐擺放位置有巧妙

隨著年紀增長，長者的身體機能會自然變化，對溫度的感覺變得較為遲緩。 在寒冷天氣下，他們未必能即時察覺是否需要加穿衣物保暖。若使用暖水袋、暖包等直接貼近皮膚的保暖用品，有機會因長時間接觸而不知不覺間造成燙傷，因此不建議在睡覺時使用。家人可鼓勵他們轉用更為安全的電暖爐，倍添安心。

提升保暖效果：電暖爐不應放房中間？

要讓電暖爐發揮最大效用，擺放的位置非常關鍵。一個日本電視節目《日本人の3割しか知らないこと》的實測發現，將暖爐放在「窗邊」是最有效的方法。

很多人習慣將暖爐放在房間中央，或直接對著自己，但這樣做，暖爐吹出的熱風會與從門窗滲入的冷空氣混合，令室內溫度不均，減低了保暖效果，也浪費了電力。

善用對流原理！暖爐放窗邊

節目建議，把暖爐放在窗戶旁邊，其產生的熱空氣能形成一道屏障，有效阻擋並加熱由窗戶滲進的冷空氣。 透過空氣對流的原理，暖氣便能更均勻地散佈到整個房間，達致全屋升溫的效果。 只要簡單地調整一下擺放位置，就能讓您和家人度過一個更溫暖、更節能的冬天。

2. 睡前保暖｜洗熱水澡暖身！留意水溫、次序防「熱休克」

面對寒冷天氣，睡前洗一個熱水澡，是最能暖和身體又有助入睡的方法。然而，這個看似平常的習慣，原來暗藏健康風險，需要我們多加注意。日本有數據顯示，因洗澡時溫差過大而引發「熱休克」的死亡個案，甚至比交通意外還要多。

了解「熱休克」的風險

所謂「熱休克」，是指身體在短時間內，因為周遭溫度的急劇變化，引致血壓大幅上落，可能誘發心肌梗塞或腦中風等嚴重情況。要預防這種家居意外，掌握正確的沐浴方法尤其重要。

安全沐浴第一步：由四肢開始沖洗

在開始洗澡時，切忌將熱水直接淋向頭部或身體軀幹。正確的做法，應該從遠離心臟的手腳開始沖洗，讓身體慢慢適應水溫，有助血液回流心臟，避免血壓突然急升。

掌握合適水溫與時間

淋浴時，水溫和時間的控制亦是關鍵。

理想水溫：應保持在攝氏38至39度之間。過高的水溫會令血液循環瞬間加速，增加心臟的負擔。

合適時間：建議淋浴時間為5至7分鐘。洗澡時間太長，會洗去皮膚表面的天然油脂，容易導致皮膚乾燥和痕癢。

只要學會以上幾個簡單技巧，大家便能在寒冬中，安全又舒適地享受熱水澡，快速進入溫暖夢鄉。

3. 睡眠保暖學問｜襪子與襪套，哪個更適合您？

對於許多手腳容易冰冷的人來說，在寒冷的冬夜穿上襪子睡覺，似乎是直接又方便的保暖方法。然而，有醫學意見指出，這樣做未必能達到預期效果，甚至可能適得其反。

穿襪睡覺反更冷？留意腳部排汗問題

我們在睡眠時，腳掌會自然排汗。如果穿著襪子，汗水會被布料吸收，卻無法順利蒸發。當襪子變得潮濕後，反而會帶走腳部的熱量，有機會導致雙腳感覺更加寒冷。

專家新建議：不妨一試「襪套」保暖

針對這個情況，有專家建議，可以考慮改穿「襪套」（又稱腿套）來保暖。襪套的設計只包覆腳踝和小腿，不會蓋著腳掌，因此無礙腳底的正常排汗。

這樣既能為容易冰冷的腳踝、腳趾和小腿保暖，又可避免因汗水積聚而引致的濕冷感。醫生建議，可在睡前半小時穿上襪套，有助身體提前和暖起來，讓您更易入睡。

穿襪入睡須知

儘管如此，中西醫學界普遍也同意，對於末梢血液循環較差的人士，穿襪子睡覺能幫助血管擴張，從而促進血液流通，改善睡眠質素。

若您選擇穿襪子睡覺，務必注意襪子的材質和鬆緊度。

材質選擇：應挑選棉、羊毛等天然、透氣的物料。

鬆緊合宜：襪口必須寬鬆，不應過緊，以免對血管造成壓力，反而影響血液循環。

最後提醒，如果腳部皮膚有特殊狀況，或有容易水腫問題的人士，則應避免穿著襪子睡覺。



4. 睡前暖身｜穴位按摩 告別手腳冰冷

膻中穴若常按壓，可助改善人體的血氣循環，紓緩手腳冰冷等問題。

透過簡單的穴位按摩，促進血液循環，有助身體自然產生熱能，讓您溫暖入睡。

認識關鍵保暖穴位：膻中穴

您知道嗎？原來透過按摩身體上的特定穴位，也能夠幫助保暖。其中一個關鍵穴位，便是位於我們胸前正中線，兩邊乳頭連線中心點的「膻中穴」。

按摩這個穴位，最主要的作用是幫助身體的氣血運行得更順暢。對於經常感到手腳冰冷的人士來說，持之以恆地按摩膻中穴，能有效改善這個情況，讓身體由內而外和暖起來。

簡單暖身按摩方法

按壓 ：您可以使用手掌的根部，或者用手指頭，在膻中穴上溫和而穩定地向下按壓，有助促進氣血流通。

摩擦：以手掌在穴位上打圈摩擦，能刺激血液循環，幫助身體產生熱量，帶來暖意。

按摩暖身帶來的好處

改善循環 ：經常按摩膻中穴，可以促進全身的血液運行，從而紓緩手腳冰冷的困擾。

放鬆身心：這個按摩除了保暖，亦能有效放鬆心情，減輕因壓力而引致的肌肉繃緊，讓您感覺更舒適。

5. 冬夜咳嗽影響睡眠？ 一睡姿助安眠

日本醫生建議可以嘗試打側身睡

日本鈴本醫生解釋，打側身睡覺可以減少口水和鼻水倒流，避免刺激氣管導致咳嗽。

醫生建議：側睡有助減少鼻水倒流，紓緩喉嚨不適

寒冷冬夜睡眠不佳，除了關乎保暖問題，亦可能是因為突如其來的喉嚨乾癢或咳嗽，令自己在半夜中醒來，影響睡眠。這個許多人都有過的共同困擾，原來可能與我們的睡姿有關。

有日本醫生指出，只要簡單地調整睡姿，便有機會改善情況。醫生解釋，當我們平躺睡覺時，口水和鼻水較容易向後倒流，這些分泌物會刺激到氣管，從而引發咳嗽。

他建議，我們可以嘗試轉用「側睡」的姿勢。側睡有助減少分泌物倒流的機會，從而降低對氣管的刺激，讓您能睡得更安穩。下次當您在晚上感到喉嚨不適時，不妨試試這個簡單的方法，看看能否告別夜咳，一覺睡到天亮。

6. 蓋被順序大解密！日本節目實測：這樣蓋溫度激升4°C

日本電視節目《教えてもらう前と後》曾針對蓋被方法進行實測。

想在寒冬中一夜好眠？關鍵可能不在被子的厚度，而在於「覆蓋的次序」。

天氣寒冷，許多人會蓋上厚重的被子禦寒，但您是否知道，錯誤的蓋被方法可能會讓保暖效果大打折扣？日本電視節目《教えてもらう前と後》曾針對此問題進行實測，比較了三種不同的蓋被方式，結果發現其中一種方法能讓被窩內的溫度顯著提升攝氏4度。

三種蓋被方式大比拼

該節目測試了以下三種常見的蓋被組合：

先蓋羽絨被，再蓋毛毯 先蓋毛毯，再蓋羽絨被：測得被窩溫度為21.7°C。 身體下方鋪毛毯，身上再蓋羽絨被：測得被窩溫度高達25.6°C。

實驗結果明確顯示，第三種方法，也就是將毛毯鋪在身體下方，然後再蓋上羽絨被，是最能達到保暖效果的方式。 其溫度比起第一種方法，足足高出了4°C以上。

身下鋪毛毯！保暖原理大解析

為何「身下鋪毛毯」會最溫暖？專家解釋，羽絨被的羽毛需要藉由體溫加熱使其膨脹，才能發揮最佳的保溫效果，因此羽絨被越貼近身體越能保暖。 而在身體下方鋪上一層毛毯，則能有效減少體溫向下方床墊流失，如同一個保溫層，將人體散發的熱能牢牢鎖住。

相對地，若在身上蓋上厚重的毛毯，反而會因為其重量壓縮了羽絨被的空間，使得被內能夠儲存的溫暖空氣減少，保暖效果便會打折。

若想追求極致的保暖，可以在「身下鋪毛毯、身上蓋羽絨被」的基礎上，最外層再加蓋一條薄毛毯，更能有效鎖住熱力不流失。





