內地旅遊衣著新潮流？ 港人目擊遊客穿1物行街嘆「我真係識條棍」 網民：觀音頭掃把腳

內地旅遊衣著新潮流？近日，有網民在社交平台上發文，指在銅鑼灣目擊有內地女遊客穿著1物逛街，不禁感嘆「我真係識條棍」。帖文引起網民熱議，有網民笑言「觀音頭掃把腳」；也有網民指看到有其他旅客都有相同穿著，「佐敦都好多呢啲潮人。」即看下文了解詳情。

港人銅鑼灣行街目擊遊客穿1物 感嘆「我真係識條棍」

近日，有網民在Threads上發文，指在銅鑼灣看見有內地女遊客穿著酒店的一次性紙拖鞋行街，從圖片可見，該名女遊客穿著一身鮮紅色套裝，背著名牌手袋，整體看起來精心打扮過，但腳下卻穿著由酒店提供的一次性白色紙拖鞋於銅鑼灣街頭閒逛，讓樓主不禁感嘆「著酒店紙拖鞋行銅鑼灣呢啲fashion（潮流），我真係識條棍」。

網民：觀音頭掃把腳

帖文引起網民熱議，有網民笑言「觀音頭掃把腳」、「大地在我腳下」、「我十年前在尖沙咀就見過好多」、「物盡奇用。」有網民則分享圖片，指在其他地方同樣看見旅客穿著酒店拖鞋外出，「咁啱嘅，前幾日都見到」、「原來係常態」、「今日係地鐵都見到個男人係咁，不理解」、「我都見到，著拖鞋，但上身有打扮，真係難以理解。」

有眼利網民指出，該名女遊客手持膠袋，入面似乎是一對高跟鞋，「我發現佢拎住個膠袋入邊有對鞋」、「佢個袋好似裝住咗對高踭鞋」，猜測「很大可能只帶了高跟鞋，穿太久攰咗，又懶得買新鞋」，也有網民表示，「打卡帶咗高踭鞋，然後喺香港行路比佢想像中辛苦一百倍，的士又貴，但係冇帶平底鞋過嚟，又唔想買（時間或者金錢上嘅原因），是但笠住對拖鞋，去到打卡位換返鞋。」

圖片及資料來源：Threads@williammoyung

文：Y