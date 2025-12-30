Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

內地旅遊衣著新潮流？ 港人目擊遊客穿1物行街嘆「我真係識條棍」 網民：觀音頭掃把腳

生活百科
更新時間：17:25 2025-12-30 HKT
發佈時間：17:25 2025-12-30 HKT

內地旅遊衣著新潮流？近日，有網民在社交平台上發文，指在銅鑼灣目擊有內地女遊客穿著1物逛街，不禁感嘆「我真係識條棍」。帖文引起網民熱議，有網民笑言「觀音頭掃把腳」；也有網民指看到有其他旅客都有相同穿著，「佐敦都好多呢啲潮人。」即看下文了解詳情。

港人銅鑼灣行街目擊遊客穿1物 感嘆「我真係識條棍」

近日，有網民在Threads上發文，指在銅鑼灣看見有內地女遊客穿著酒店的一次性紙拖鞋行街，從圖片可見，該名女遊客穿著一身鮮紅色套裝，背著名牌手袋，整體看起來精心打扮過，但腳下卻穿著由酒店提供的一次性白色紙拖鞋於銅鑼灣街頭閒逛，讓樓主不禁感嘆「著酒店紙拖鞋行銅鑼灣呢啲fashion（潮流），我真係識條棍」。

網民：觀音頭掃把腳

帖文引起網民熱議，有網民笑言「觀音頭掃把腳」、「大地在我腳下」、「我十年前在尖沙咀就見過好多」、「物盡奇用。」有網民則分享圖片，指在其他地方同樣看見旅客穿著酒店拖鞋外出，「咁啱嘅，前幾日都見到」、「原來係常態」、「今日係地鐵都見到個男人係咁，不理解」、「我都見到，著拖鞋，但上身有打扮，真係難以理解。」

有眼利網民指出，該名女遊客手持膠袋，入面似乎是一對高跟鞋，「我發現佢拎住個膠袋入邊有對鞋」、「佢個袋好似裝住咗對高踭鞋」，猜測「很大可能只帶了高跟鞋，穿太久攰咗，又懶得買新鞋」，也有網民表示，「打卡帶咗高踭鞋，然後喺香港行路比佢想像中辛苦一百倍，的士又貴，但係冇帶平底鞋過嚟，又唔想買（時間或者金錢上嘅原因），是但笠住對拖鞋，去到打卡位換返鞋。」

圖片及資料來源：Threads@williammoyung

文：Y

延伸閱讀：逛連鎖藥房遇「劇場式騙案」身旁突現大額現金錢包 內地女臨危不亂做對一事免中伏
 

最Hit
$500零用女嫌$800男友窮！中學情侶AA制爆「終極侮辱」 當事人現身揭嘩然結局｜Juicy叮
$500零用女嫌$800男友窮！中學情侶AA制爆「終極侮辱」 當事人現身揭嘩然結局｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
平安夜交易後索$4000肉金不果 港女涉誣告內地男強姦
平安夜交易後索$4000肉金不果 港女涉誣告內地男強姦
突發
8小時前
港人北上忘帶回鄉證 旨意「刷臉通關」出事  驚現陌生人面孔被帶走 最後咁解決...
港人北上忘帶回鄉證 旨意「刷臉通關」出事  驚現陌生人面孔被帶走 最後咁解決...
旅遊
2025-12-29 16:52 HKT
陳庭欣哭訴分手認清身邊人 驚爆8年情斷：我哋冇坐低傾過！前度楊振源單身生活更精彩
陳庭欣哭訴分手認清身邊人 驚爆8年情斷：我哋冇坐低傾過！前度楊振源單身生活更精彩
影視圈
4小時前
凡士林不只保濕！藥劑師公開10大隱藏妙用 混合1物輕鬆磨砂去角質
凡士林不只保濕！藥劑師公開10大隱藏妙用 混合1物輕鬆磨砂去角質
食用安全
2025-12-29 11:14 HKT
「仔女問就冇，騙徒要就成副身家」 婆婆ATM前險中伏 網民嘆：自己人講唔聽｜Juicy叮
「仔女問就冇，騙徒要就成副身家」 婆婆ATM前險中伏 網民嘆：自己人講唔聽｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
譚詠麟牛津學霸私生子隱居加拿大年薪百萬 《東周刊》獨家爆譚曉風搞加密貨幣成就非凡
譚詠麟牛津學霸私生子隱居加拿大年薪百萬 《東周刊》獨家爆譚曉風搞加密貨幣成就非凡
即時娛樂
7小時前
男子在露台晾曬窗簾墮樓，地上遺有一塊染血白布及數個晾曬夾（小圖）。梁國峰攝
00:27
慈雲山男子露台晾曬窗簾 失足墮樓亡
突發
6小時前
宏福苑五級火｜5的士司機偽造平台義載紀錄 圖呃$3000車費涉欺詐被捕
01:10
宏福苑五級火｜5的士司機偽造平台義載紀錄 圖呃$3000車費涉欺詐被捕
突發
1小時前
62歲金像影帝被女兒要求寫新遺囑 廿年前已立平安紙 早前入院割瘤再談「續命」傳言
62歲金像影帝被女兒要求寫新遺囑 廿年前已立平安紙 早前入院割瘤再談「續命」傳言
影視圈
19小時前