逛連鎖藥房遇「劇場式騙案」身旁突現大額現金錢包 內地女臨危不亂做對一事免中伏

騙案手法層出不窮，稍有不慎，即使在日常購物的尋常場景亦可能墮入陷阱。近日，有內地旅客在香港連鎖藥房購物時，便疑遇上一場精心佈置的「劇場式」騙局。幸好，事主臨危不亂才免於墮入陷阱，事後她更將經歷分享至社交平台，提醒大眾小心。

逛連鎖藥房地上驚現「大額現金」錢包 事主智破劇場式騙案

近日，有內地旅客在香港連鎖藥房購物時，疑遇上一場精心佈置的「劇場式」丟銀包騙局。

事主發現購物籃旁邊多了一個露出多張港元鈔票的錢包，形容騙徒「生怕別人看不見一樣」。

小紅書上不少人留言分享自己也聽聞過的類似騙案。

近日，在內地社交平台「小紅書」上，有內地旅客分享其在本港連鎖藥房購物時的個人經歷，指一名形跡可疑的男子在其身旁徘徊，其後地上更突然出現一個裝有「大額現金」的錢包，懷疑是騙徒設下的圈套。

據事主憶述，當時她正將貨架籃放在地上專心選購商品。期間，一名戴口罩的男子曾走近，短暫停留後離開，但仍在附近通道徘徊。正當事主準備離開時，赫然發現購物籃旁邊多了一個露出多張港元鈔票的錢包，形容騙徒「生怕別人看不見一樣」。

事主憶起這可能是騙局，因為「以前刷過一博主撿到錢包反而被污蔑拿了裡面的錢」，於是立即高聲呼喚店員前來處理。沒想到，當店員正要撿起錢包時，該名口罩男子竟「立馬衝過來拿起錢包」，並打開錢包指著身份證稱是物主。事主形容，該男子的反應「完全不像迷亂中找錢包的樣子」，令她對事件更感可疑。

網民：20年前就遇過

事主的經歷引起網民廣泛共鳴，不少人留言分享自己或聽聞過的類似騙案，稱「我當年就是這樣被人騙的」、「20年前在上海地鐵上就遇到過」。有網民則指出，現今社會「誰還帶現金」，認為錢包「這麼破舊」，根本不會幫忙撿拾。

內地公安局：詐騙者故意在受害者旁邊丟包

翻查資料，內地公安部門曾解構類似「丟包詐騙」套路，這類騙局的「劇本」早已寫好。過程中，騙徒通常有兩名或以上，一人負責假裝丟失財物，另一人則會出現，並以「見者有份」為由，引誘受害人到僻靜處「分錢」。此時，「失主」會現身，指控受害人偷錢，並藉機盜取其身上的財物。

資料來源：小紅書、县公安局