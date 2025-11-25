Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

淘寶新型騙案湧現？！順豐派件上門邀抽獎贏大雪櫃？單張揼本呃得吓人 官方咁解釋...

生活百科
更新時間：19:15 2025-11-25 HKT
發佈時間：19:15 2025-11-25 HKT

近年網購騙案層出不窮，手法不斷推陳出新。近日，社交平台上有數名網民表示，在未有網購的情況下，收到內含面膜及「淘寶禮品卡」的順豐速運包裹，卡上更標榜淘寶與京東、美團等內地知名平台合辦活動，可參與抽獎贏雪櫃。不少人見狀便擔心是否新型詐騙手法，引起網民警惕及廣泛討論。

順豐上門派「淘寶禮品卡」 邀抽獎贏大雪櫃 網民揭騙案：唔好信佢嗰啲QR code

順豐神秘包裹含面膜＋「淘寶雙12」禮品卡

事緣昨日（24日），有數名網民幾乎在同一時間於社交平台Threads上分享個人經歷，稱收到一份由順豐速運派送的神秘包裹。這些包裹的共通點是內裡均附有一塊面膜和一張設計精美兼彩色影印的「淘寶雙12」活動禮品卡。卡上宣稱淘寶正與京東、美團及抖音聯手推出「百億補貼豪禮免費送」活動，用戶只需掃瞄卡上的二維碼，即可領取豐富禮品。

掃二維碼後被要求提供個人資料

巧合的是，這些網民及其家人均未有在近期於淘寶上網購，「無端端有順豐上門派件」、「我屋企人平時好少淘寶，今日有個順豐送到我屋企，好奇怪」。有網民出於好奇嘗試掃瞄禮品卡上的二維碼，隨即被引導至與一名自稱「客服人員」的對話。該名客服人員先是要求事主提供電話、地址及中獎編號等個人資料，其後更宣稱事主抽中一部雪櫃，「仲話包郵送俾我，我覆佢已經搬走咗了，佢叫我提供一個新嘅地址收貨」。幸好事主警覺性高，並未提供進一步資料。

事件曝光後，迅速引起網民熱烈討論。有網民表示，這種騙案手法在內地已非新鮮事，主要是透過盜取個人資料，再以「利誘」方式引導受害人掃瞄含有病毒或釣魚網站的二維碼，繼而進行詐騙。不少網民亦提醒大家「記住收到唔好信佢嗰啲QR code」、「應該係詐騙，好似係引你Scan QR code，然後Hack手機之類」。

淘寶澄清：並非官方活動

《星島頭條》記者就事件向淘寶（香港）查詢，獲官方回應指網民所收到的抽獎券並非淘寶官方活動，並強調公司對用戶的個人資料採取嚴格的安全保護措施，並且不會向消費者寄送類似的宣傳單張或材料。淘寶官方提醒本港用戶，如若收到來路不明的包裹，應提高警覺，避免被不法之徒詐騙或侵害權益。 

 

資料來源：monchibakertiffany_ymhkmydogiscute_thanks

 

同場加映：網上薄酬尋銀包反被「貪心鬼」奸招勒索！糾纏17小時一場空 機智網民點出對方「真身」

